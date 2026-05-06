Tổng thống một nước Đông Nam Á nói thẳng: Chiết khấu của các nền tảng gọi xe phải dưới 10%

Hồng Duy | 06-05-2026 - 06:22 AM | Tài chính quốc tế

Trong một động thái quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, Tổng thống Indonesia đã chính thức ký quy định buộc các nền tảng gọi xe công nghệ phải giảm mức chiết khấu thu của tài xế từ 20% xuống mức tối đa 8%, đồng thời bắt buộc cung cấp các gói bảo hiểm thiết yếu.

Phát biểu trước hàng chục nghìn công nhân tại quảng trường Đài tưởng niệm Quốc gia vào đúng ngày Quốc tế Lao động (1/5), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ nhắm vào các "ông lớn" gọi xe công nghệ như Grab hay GoTo (Gojek).

"Tài xế là những người trực tiếp đổ mồ hôi công sức, nhưng nền tảng lại là bên ngồi nhận tiền. Xin lỗi, nhưng điều này không thể được phép tiếp diễn", Tổng thống Subianto nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Indonesia yêu cầu mức chiết khấu của các nền tảng bắt buộc phải nằm dưới ngưỡng 10%, đồng thời đưa ra tối hậu thư: Nếu doanh nghiệp nào không muốn tuân thủ luật lệ mới, tốt nhất "đừng nên làm ăn ở Indonesia".

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Không dừng lại ở việc can thiệp vào tỷ lệ chia sẻ doanh thu, quy định mới của chính phủ Indonesia còn bắt buộc các công ty gọi xe phải cung cấp đầy đủ bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe cho lực lượng tài xế đối tác.

Đây được xem là đòn bẩy tài chính khổng lồ đối với những người ngồi sau vô lăng. Hiện tại, Grab và GoTo đang áp dụng mức thu phí nền tảng là 20%. Theo đó, một cuốc xe trị giá 100 USD, tài xế chỉ bỏ túi 80 USD. Tuy nhiên, với trần chiết khấu mới là 8%, thu nhập thực nhận của họ cho cùng một cuốc xe sẽ tăng lên mức 92 USD.

Động thái cứng rắn này của chính quyền Tổng thống Prabowo là kết quả sau nhiều năm cộng đồng tài xế công nghệ và các công đoàn liên tục tổ chức biểu tình tại các đô thị lớn cũng như trước cơ quan Quốc hội. Những người lao động này từ lâu đã khao khát được công nhận là lao động chính thức, yêu cầu giảm phí sử dụng nền tảng, cải thiện môi trường làm việc và tiếp cận các phúc lợi an sinh xã hội.

Chính sách mới lập tức mang lại niềm hân hoan cho giới tài xế Indonesia.

Đối mặt với sức ép từ chính phủ, hiện các giám đốc điều hành của cả GoTo và Grab tại thị trường Indonesia đều đã lên tiếng phản hồi. Họ cho biết sẽ tuân thủ các quy định pháp luật sở tại và cam kết tiếp tục mang lại lợi ích cho cả đối tác tài xế lẫn người tiêu dùng.

Ở thời điểm hiện tại, Indonesia chưa ấn định thời điểm cụ thể mà quy định mang tính bước ngoặt này chính thức có hiệu lực.

