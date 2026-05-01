Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Thấm đòn' xung đột Trung Đông, láng giềng Việt Nam phải vay gấp hơn 12 tỷ USD, thủ tướng kêu gọi người dân cùng nhau vượt qua khủng hoảng

Y Vân | 06-05-2026 - 00:05 AM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ nợ công/GDP của nước này vượt 66% tính đến tháng 3.

Thứ Ba (5/5), Chính phủ Thái Lan đã thông qua gói vay khẩn cấp trị giá 12,2 tỷ USD nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ cuộc chiến tại Trung Đông. Đây là một trong những kế hoạch vay vốn lớn nhất của quốc gia này trong nhiều thập kỷ qua.

Nguồn vốn này sẽ được huy động để kích cầu tiêu dùng nội địa và giảm bớt khó khăn kinh tế trong bối cảnh lạm phát tăng cao và tăng trưởng trì trệ. Trước đó, Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm nay xuống còn 1,6%, giảm mạnh so với mức 2,4% của năm ngoái.

Khoản vay trị giá khoảng 400 tỷ baht sẽ được giải ngân từ tháng 6 đến 9. Chính phủ sẽ triển khai chương trình "Người Thái giúp người Thái" nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho hơn 20 triệu người có thu nhập thấp.

Ngoài ra, nước này sẽ tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết quyết định này được đưa ra sau khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran (bắt đầu từ cuối tháng 2) đã làm biến động giá năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu, khí đốt, chi phí vận tải và hàng tiêu dùng lên cao.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định khoản vay là "công cụ để đưa đất nước tiến lên và ngăn chặn đà suy yếu của nền kinh tế". Ông nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này".

Dù đây là con số kỷ lục trong lịch sử gần đây, nhưng mức vay này vẫn thấp hơn so với giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và đại dịch COVID-19.

Tính đến tháng 3, nợ công của Thái Lan chiếm 66,38% GDP, vẫn nằm dưới ngưỡng trần 70%. Bộ Tài chính khẳng định khoản vay mới sẽ không vi phạm giới hạn này.

Lạm phát tại Thái Lan được dự báo chạm mức 3% trong năm nay, tăng mạnh so với ước tính ban đầu là 0,3%.

Theo CNA﻿

Tiêu tốn 25 tỷ USD, chọn nhà thầu Hàn Quốc và Ý khôi phục 2 nhà máy lọc dầu nhưng đều thất bại, nền kinh tế hơn 240 triệu dân ‘quay xe’ chốt Trung Quốc sau nhiều năm

Y Vân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia xuất khẩu hàng tỷ thùng dầu mỗi năm thông báo đại hạ giá dầu với điều kiện không tưởng: Người mua phải tự đi qua eo biển Hormuz nhận hàng

Quốc gia xuất khẩu hàng tỷ thùng dầu mỗi năm thông báo đại hạ giá dầu với điều kiện không tưởng: Người mua phải tự đi qua eo biển Hormuz nhận hàng Nổi bật

Nắm chìa khóa "biến rác thành vàng", Mỹ trở thành "người phán xử" trên thị trường dầu mỏ toàn cầu

Nắm chìa khóa "biến rác thành vàng", Mỹ trở thành "người phán xử" trên thị trường dầu mỏ toàn cầu Nổi bật

“Tôi phải bán khẩn trương, không là lỗ vốn”: Ở đây trước toàn xe Nhật, giờ xe điện Trung Quốc nhiều đến hoa mắt

“Tôi phải bán khẩn trương, không là lỗ vốn”: Ở đây trước toàn xe Nhật, giờ xe điện Trung Quốc nhiều đến hoa mắt

23:55 , 05/05/2026
Xung đột Mỹ-Iran giằng co dai dẳng: Đã xuất hiện những bên thua cuộc

Xung đột Mỹ-Iran giằng co dai dẳng: Đã xuất hiện những bên thua cuộc

22:36 , 05/05/2026
Hai tàu khu trục Mỹ vượt 'mưa hoả lực' của Iran, áp sát Vịnh Ba Tư

Hai tàu khu trục Mỹ vượt 'mưa hoả lực' của Iran, áp sát Vịnh Ba Tư

21:53 , 05/05/2026
Thụy Sĩ chi 1 tỷ USD để đào hố sâu gần 30 mét, nhằm chôn một cục pin “bất tử”

Thụy Sĩ chi 1 tỷ USD để đào hố sâu gần 30 mét, nhằm chôn một cục pin “bất tử”

21:34 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên