'Thấm đòn' xung đột Trung Đông, láng giềng Việt Nam phải vay gấp hơn 12 tỷ USD, thủ tướng kêu gọi người dân cùng nhau vượt qua khủng hoảng

Thứ Ba (5/5), Chính phủ Thái Lan đã thông qua gói vay khẩn cấp trị giá 12,2 tỷ USD nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ cuộc chiến tại Trung Đông. Đây là một trong những kế hoạch vay vốn lớn nhất của quốc gia này trong nhiều thập kỷ qua.

Nguồn vốn này sẽ được huy động để kích cầu tiêu dùng nội địa và giảm bớt khó khăn kinh tế trong bối cảnh lạm phát tăng cao và tăng trưởng trì trệ. Trước đó, Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm nay xuống còn 1,6%, giảm mạnh so với mức 2,4% của năm ngoái.

Khoản vay trị giá khoảng 400 tỷ baht sẽ được giải ngân từ tháng 6 đến 9. Chính phủ sẽ triển khai chương trình "Người Thái giúp người Thái" nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho hơn 20 triệu người có thu nhập thấp.

Ngoài ra, nước này sẽ tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết quyết định này được đưa ra sau khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran (bắt đầu từ cuối tháng 2) đã làm biến động giá năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu, khí đốt, chi phí vận tải và hàng tiêu dùng lên cao.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định khoản vay là "công cụ để đưa đất nước tiến lên và ngăn chặn đà suy yếu của nền kinh tế". Ông nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này".

Dù đây là con số kỷ lục trong lịch sử gần đây, nhưng mức vay này vẫn thấp hơn so với giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và đại dịch COVID-19.

Tính đến tháng 3, nợ công của Thái Lan chiếm 66,38% GDP, vẫn nằm dưới ngưỡng trần 70%. Bộ Tài chính khẳng định khoản vay mới sẽ không vi phạm giới hạn này.

Lạm phát tại Thái Lan được dự báo chạm mức 3% trong năm nay, tăng mạnh so với ước tính ban đầu là 0,3%.

Theo CNA﻿