Thụy Sĩ chi 1 tỷ USD để đào hố sâu gần 30 mét, nhằm chôn một cục pin “bất tử”

Tại miền bắc Thụy Sĩ, một đội ngũ xây dựng đang nỗ lực đào một "siêu hố" sâu hơn 27 mét và có chiều dài bằng hai sân bóng đá. Đây sẽ là "ngôi nhà" của trạm pin dòng oxy hóa khử đầu tiên tại Thụy Sĩ dùng để lưu trữ năng lượng sạch, và cũng là trạm pin loại này mạnh nhất trên thế giới. Dự án do công ty năng lượng FlexBase của Thụy Sĩ phát triển với tổng chi phí ước tính hơn 1 tỷ USD.

Theo ông Marcel Aumer, đồng sáng lập FlexBase, trạm pin khổng lồ này có khả năng bơm hoặc hấp thụ tới 1,2 GWh điện chỉ trong vài mili giây. Sản lượng này tương đương với năng lực của nhà máy điện hạt nhân Leibstadt nằm cách đó không xa.

Trạm pin sẽ nhận năng lượng dư thừa từ các tuabin gió, với mức dung lượng thiết kế lên tới 2,1 GWh. Con số này đủ để cung cấp điện cho 210.000 hộ gia đình sinh hoạt trong trọn một ngày, đồng thời vượt xa dự án nắm giữ kỷ lục trước đó là trạm pin Xinhua Ushi 700 MWh của Trung Quốc.

Mục tiêu cốt lõi của siêu dự án là ngăn chặn tình trạng mất điện, giúp ổn định lưới điện của Thụy Sĩ và châu Âu trong những thời điểm nhu cầu biến động mạnh. Đặc biệt, nó sẽ gánh vác nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu AI trong khu vực.

Điểm thú vị của dự án là việc hồi sinh một ý tưởng công nghệ đã gần 150 năm tuổi. Về mặt lý thuyết, pin dòng oxy hóa khử đã ra đời từ năm 1879 và sau đó được NASA hiện đại hóa trong giai đoạn từ thập niên 1950 đến 1970. Khác với pin lithium-ion phổ biến vốn chỉ phù hợp cho nhu cầu ngắn hạn, pin dòng oxy hóa khử là lựa chọn hoàn hảo để lưu trữ năng lượng dài hạn ở quy mô lưới điện.

Loại pin đặc biệt này lưu trữ năng lượng bên trong các chất điện phân lỏng. Hai thành phần hóa học có hàm lượng nước cao được chứa trong các bồn khổng lồ và được bơm qua một khối lớn có màng ngăn cách. Khi sạc, các ion di chuyển qua màng từ cực dương sang cực âm, làm thay đổi trạng thái oxy hóa và giúp lưu trữ năng lượng một cách vô thời hạn. Khi xả điện, phản ứng ngược lại sẽ diễn ra.

Nhờ cơ chế đặc biệt này, tuổi thọ của trạm pin thực tế gần như là vô hạn. Thêm vào đó, nó hoàn toàn không bắt lửa và gần như có thể tái chế toàn bộ khi hết hạn sử dụng. Đại diện FlexBase cho biết các thành phần cần thiết để chế tạo như bồn chứa, màng ngăn, cụm tế bào và máy bơm đều đã trở nên rẻ hơn rất nhiều khi ngành công nghiệp này ngày càng trưởng thành.

FlexBase kỳ vọng sẽ đưa siêu trạm pin này vào hoạt động trong năm 2029. Vào thời điểm đó, nó sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng của một khu phức hợp công nghệ rộng khoảng 20.000 mét vuông, nơi quy tụ cả trung tâm dữ liệu, các phòng thí nghiệm và khu văn phòng làm việc.