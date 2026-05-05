Ông Trump bất ngờ nói về thời điểm rời nhiệm sở

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 4/5, trong bài phát biểu tại một hội nghị kinh doanh ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi nói đùa rằng ông sẽ rời chức vụ lãnh đạo đất nước sau 8-9 năm nữa.

Ông Trump đề cập đến các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp do chính quyền của ông ban hành, vốn có hiệu lực trong 10 năm.

Ông khẳng định: “Chúng tôi đã làm đúng. Và như vậy, khi tôi rời nhiệm sở, chẳng hạn sau 8-9 năm, tôi sẽ có thể tận dụng những biện pháp này”.

Trước đó, ngày 25/4, Politico đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc nghiêm túc về khả năng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trở thành ứng cử viên Tổng thống trong tương lai. Sau thất bại trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Rubio từng bị coi là quá hiếu chiến và bảo thủ.

Tuy nhiên, nỗ lực bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng sự “trung thành tuyệt đối” với ông Trump đã giúp ông củng cố vị thế cả trong Nhà Trắng lẫn với một bộ phận người ủng hộ phong trào MAGA.