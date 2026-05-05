“Thuyền ma” ngàn năm xuất hiện giữa thủ đô Na Uy

"Thuyền ma" vừa được phát hiện ở thủ đô Oslo - Na Uy không bị vùi dưới đáy biển mà được chôn xuống hơn 1.000 năm trước. Nó cũng không phục vụ bất kỳ chuyến hải trình thực nào, mà là chuyến tàu đưa người quá cố sang thế giới bên kia, theo quan niệm xưa của người Viking.

Theo Heritage Daily, "thuyền ma" ở Oslo được phát hiện tại một địa điểm thuộc khu di tích hoàng gia thời Trung cổ ở thành phố này.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã biết rằng có một thứ gì đó được chôn giấu bên dưới. Nhưng họ cho rằng đó là tàn tích của một pháo đài.

Ảnh đồ họa mô tả nghi thức an táng trong thuyền của người Viking - Ảnh: HERITAGE DAILY

Mới đây, các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy đã xem xét lại địa điểm này và các hồ sơ khai quật cũ. Họ phát hiện ra một số điểm không nhất quán.

Gò đất bị nghi ngờ nhỏ hơn so với tàn tích thông thường của một pháo đài thời Viking, hào nước bao quanh cũng khá nông.

Các công trình phòng thủ kích thước như vậy không xuất hiện ở bán đảo Scandinavia vào thời kỳ trước khi Oslo được thành lập - năm 1048 - cũng như vài thế kỷ sau đó.

Việc xác định niên đại cũng là một vấn đề cần xem xét. Một kho tiền xu được tìm thấy gần đỉnh gò đất từng được coi là bằng chứng về pháo đài. Nhưng sau đó người ta nhận thấy kho tiền này được đặt vào một cấu trúc đã tồn tại từ trước đó rất lâu.

Đột phá mới đến từ 717 đinh tán được phát hiện trong một cuộc khai quật năm 2023, nâng tổng số đinh tán đào được tại khu vực này lên hơn 1.100 cái.

Đó không phải là loại thông dụng mà là loại được sử dụng trong đóng tàu thuyền bằng phương pháp ghép ván, vốn phổ biến trong thời đại Viking.

“Thật khó để coi chúng là thứ gì khác ngoài tàn tích của một con tàu” - nhà khảo cổ Michael Derrick nhìn nhận.

Tình trạng của các đinh tán củng cố quan điểm đó: Chúng không cho thấy dấu hiệu bị tháo gỡ, cho thấy một thứ gì đó đã từng tồn tại ngay vị trí đó, nhưng bị phân hủy, chỉ còn lại đinh.

Phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ cho thấy gò đất này có niên đại cuối thời kỳ Viking, có thể vào khoảng cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X.

Không tìm thấy hài cốt người nào, nhưng việc thiếu dấu vết hỏa táng cho thấy đây là một nghi thức chôn cất trong đó người chết được đặt trong một chiếc thuyền và phủ đất lên.

Những phát hiện này cho thấy khu vực đã được sử dụng từ rất lâu trước khi thành phố được cho là thành lập. Các cuộc khai quật khác trong khu vực cũng phát hiện ra dấu vết của các khu định cư có niên đại từ thế kỷ thứ VII-IX.

Điều đó cho thấy một bức tranh khác về lịch sử ban đầu của Oslo. Thay vì một thành phố được thành lập vào một thời điểm cụ thể, dường như nó đã phát triển dần dần, xây dựng trên nền tảng sẵn có của các trang trại, đường sá và quyền lực địa phương.