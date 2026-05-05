Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng vào tòa nhà khiến nhiều người thiệt mạng

Theo Phạm Trang | 05-05-2026 - 18:04 PM | Tài chính quốc tế

Máy bay cỡ nhỏ rơi xuống khu dân cư chỉ vài phút sau khi cất cánh khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Ít nhất ba người đã thiệt mạng sau khi một máy bay cỡ nhỏ chở 5 người gặp nạn và lao vào một tòa nhà dân cư tại thành phố Belo Horizonte, đông nam Brazil vào chiều ngày 5/5 (giờ địa phương).

Theo lực lượng cứu hỏa và chính quyền địa phương, chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên hành trình từ sân bay Pampulha Airport đến São Paulo. Tuy nhiên, máy bay chỉ bay được vài phút sau khi cất cánh thì bất ngờ rơi xuống một tòa nhà dân cư cao 3 tầng.

Hiện trường sự việc (Ảnh: REUTERS)

(Ảnh: REUTERS)

(Ảnh: REUTERS)

Vụ tai nạn khiến phi công và cơ phó tử vong tại chỗ. Ba hành khách còn lại được giải cứu trong tình trạng nguy kịch và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

Ban đầu, cơ quan chức năng cho biết chỉ có 4 người trên máy bay. Tuy nhiên, vài giờ sau, chính quyền bang Minas Gerais xác nhận có tổng cộng 5 người trên khoang. Một trong ba hành khách đã không qua khỏi tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng lên 3. Hai người còn lại hiện vẫn đang được điều trị, trong tình trạng ổn định.

Đáng chú ý, không có cư dân nào trong tòa nhà bị thương và công trình cũng không ghi nhận thiệt hại về kết cấu, theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn: Reuters

