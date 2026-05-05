Jeff Bezos âm thầm rao bán du thuyền 500 triệu USD với bức tượng vợ 2 trên mũi

Nhà sáng lập Amazon được cho là cảm thấy rằng con tàu dài 417 feet (khoảng 127 mét) đang thu hút quá nhiều sự chú ý. Theo tờ New York Post, ông Bezos, người có tổng tài sản ròng khoảng 275 tỷ USD, cũng đã cảm thấy ngán ngẩm với khoản chi phí bảo trì gần 30 triệu USD mỗi năm cho con tàu khổng lồ này.

Sự thay đổi ý định của ông Bezos diễn ra chỉ ba năm sau chuyến ra khơi đầu tiên của chiếc Koru được thiết kế riêng, do hãng đóng tàu Hà Lan Oceanco chế tạo và hoàn thành trong bí mật suốt hai năm.

Kể từ khi được thai nghén ý tưởng, chiếc du thuyền này đã được coi là một biểu tượng của sự phô trương, một phần lớn bởi vì tàu hỗ trợ cho chiếc Koru, tàu Abeona, có giá khoảng 75 triệu USD và dài tới 250 feet (hơn 76 mét).

Do những cánh buồm của Koru, bãi đáp trực thăng của du thuyền đã được chuyển sang đặt trên tàu Abeona để thay thế.

Chiếc Koru có một bức tượng điêu khắc hình nàng tiên cá mang khuôn mặt của Lauren Sanchez, người vợ hiện tại của ông Bezos, ở phần mũi tàu. Con tàu cần một đội thủy thủ đoàn 36 người và có thể chứa tối đa 18 khách.

Vào tháng 6 năm ngoái, ông Bezos, 62 tuổi, đã kết hôn với bà Sanchez, 56 tuổi, trong một buổi lễ xa hoa ở Venice. Trước đó, họ tổ chức tiệc đính hôn trên chiếc Koru.

Trong số những người đã từng đi trên du thuyền này có những người bạn nổi tiếng của cặp đôi như Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio và Katy Perry.

Tuy nhiên, đôi khi kích thước của con tàu đã thu hút sự soi mói mà ông Bezos giờ đây dường như muốn tránh.

Ông đã từng gây ra sự phẫn nộ tại thành phố Rotterdam của Hà Lan sau khi nhà thầu Oceanco yêu cầu tháo dỡ một phần cây cầu Koningshaven 95 tuổi để chiếc Koru có thể đi qua.

Những cư dân giận dữ đe dọa sẽ ném những hộp trứng thối hoặc cà chua khi con tàu đi qua, và vì vậy Oceanco đã rút lại đơn yêu cầu, đồng thời lặng lẽ kéo chiếc Koru đến một xưởng đóng tàu khác khi chưa lắp cột buồm.

Kích thước của chiếc Koru - tên gọi này trong tiếng Māori có nghĩa là "vòng lặp" hoặc "cuộn", tượng trưng cho sự sống mới - cũng đã gây ra những rắc rối khác cho ông Bezos.

Vào năm 2023, con tàu tỏ ra quá lớn để có thể cập bến ở khu vực Florida Everglades, do đó đã bị buộc phải neo đậu tại một bến cảng kém hào nhoáng hơn bên cạnh các tàu chở dầu và tàu container.

Trong ba năm qua, nhà sáng lập Amazon đã sử dụng Koru rất thường xuyên và người ta đã nhìn thấy nó ở Saint-Tropez, Capri và Sardinia.

Tờ New York Post đã công bố bản tin này vào đúng ngày diễn ra sự kiện Met Gala ở New York, nơi ông Bezos và bà Sanchez giữ vai trò đồng chủ tịch danh dự, một sự bổ nhiệm đã gây ra phản ứng trái chiều.

