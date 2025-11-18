Jeff Bezos quay trở lại làm CEO 1 startup AI, loạt nhân sự cấp cao rời OpenAI, Google DeepMind để đầu quân

Jeff Bezos – người sáng lập Amazon – vừa chính thức quay lại vai trò điều hành doanh nghiệp, nhưng lần này không phải ở Amazon mà tại một startup AI mới mang tên Project Prometheus. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021 Bezos nắm giữ chức vụ điều hành chính thức, đánh dấu một bước ngoặt lớn khi ông quyết định đặt cược vào lĩnh vực AI gắn với kỹ thuật và sản xuất – thay vì những mảng quen thuộc như thương mại điện tử hay điện toán đám mây.

Project Prometheus được xây dựng với mục tiêu phát triển các hệ thống AI cho kỹ thuật, thiết kế và sản xuất vật lý, bao gồm máy tính, ô tô và cả tàu vũ trụ. Điều này khiến công ty nổi bật giữa làn sóng các startup AI hiện nay vốn chủ yếu tập trung vào mô hình ngôn ngữ, chatbot hoặc xử lý hình ảnh.

Theo The Guardian, tham vọng của Bezos là tạo ra những mô hình AI có khả năng hỗ trợ – thậm chí thay thế – quy trình thiết kế phức tạp trong công nghiệp, từ mô phỏng lực khí động học, tối ưu vật liệu, cho đến tự động hóa các quy trình thử nghiệm. Một nguồn tin mô tả ngắn gọn: “Prometheus nhắm đến việc tái định nghĩa cách chúng ta chế tạo mọi thứ”.

Bezos sẽ giữ vị trí đồng CEO cùng Vik Bajaj, nhà khoa học từng làm việc tại Google X. Startup này đã thu hút khoảng 6,2 tỷ USD vốn đầu tư ngay từ giai đoạn ban đầu – trở thành một trong những startup AI được rót vốn lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhiều nhân sự cấp cao đã rời OpenAI, Google DeepMind và Meta để gia nhập công ty, cho thấy tầm ảnh hưởng của Bezos vẫn đủ mạnh để hút chất xám hàng đầu trong ngành.

Thông tin về công ty vẫn được giữ khá kín: không có nhiều chi tiết về trụ sở, sản phẩm đầu tiên hay thời điểm ra mắt. Nhưng các nguồn cho biết Prometheus đã tuyển khoảng 100 nhân sự và phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về mô phỏng kỹ thuật, thiết kế phần cứng và ứng dụng AI trong sản xuất. Điều này cho thấy startup không chỉ là “ý tưởng” của Bezos, mà là một dự án được triển khai bài bản.

Việc Bezos quay lại vai trò điều hành khiến giới công nghệ đặc biệt chú ý. Sau khi rời Amazon, ông chủ yếu tập trung vào Blue Origin và các dự án cá nhân. Việc chọn AI – cụ thể là AI trong sản xuất vật lý – làm “canh bạc” tiếp theo cho thấy ông nhìn thấy một thị trường mới còn đang bỏ trống. Trong khi các Big Tech chạy đua mô hình AI tiêu dùng, Bezos chọn hướng đi “hard tech” – nơi AI có thể rút ngắn quá trình thiết kế, cắt giảm chi phí thử nghiệm và tạo ra bước nhảy vọt trong các ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ USD như ô tô và hàng không vũ trụ.

Dù vậy, sự xuất hiện của Project Prometheus cũng đặt ra áp lực không nhỏ. Thị trường AI đang nóng đến mức giới đầu tư lo ngại về một “bong bóng kỳ vọng”, trong khi mô hình AI áp dụng vào kỹ thuật và sản xuất vật lý vẫn cần thời gian dài mới chứng minh được hiệu quả. Với khoản vốn khổng lồ 6,2 tỷ USD, áp lực về tốc độ thương mại hóa và thành quả cũng tăng cao.

Tuy nhiên, sự trở lại của Bezos trong vai trò “nhà điều hành” – chứ không chỉ là nhà đầu tư – khiến nhiều người tin rằng Prometheus sẽ là một trong những dự án đáng chú ý nhất trong thập kỷ này. Bezos từng biến một cửa hàng sách online thành một đế chế toàn cầu bằng sự bền bỉ, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn. Nếu ông có thể đưa tinh thần đó vào thế hệ AI mới cho ngành công nghiệp vật lý, Project Prometheus hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong cuộc cách mạng AI tiếp theo.

Theo: Reuters, The NY Times