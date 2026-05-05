Gia tộc Samsung hoàn tất khoản thuế thừa kế 12.000 tỷ won lớn nhất lịch sử Hàn Quốc, "đè bẹp" tổng thu ngân sách thừa kế của cả đất nước

Gia tộc Lee Jae-yong cùng các thành viên trong gia đình Lee Kun-hee đã hoàn tất việc nộp toàn bộ 12 nghìn tỷ won tiền thuế thừa kế liên quan đến khối tài sản mà cố Chủ tịch để lại. Đây là khoản thuế lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, được thanh toán trong vòng 5 năm thông qua các biện pháp hợp pháp như bán cổ phần và vay vốn.

Hoàn tất 12 nghìn tỷ won sau 5 năm

Theo phía Samsung, Chủ tịch Lee Jae-yong cùng bà Hong Ra-hee, bà Lee Boo-jin và bà Lee Seo-hyun đã hoàn tất khoản thanh toán cuối cùng vào cuối tháng trước.

Sau khi ông Lee Kun-hee qua đời năm 2020, khối tài sản để lại bao gồm cổ phần tại các công ty trong tập đoàn và bất động sản, ước tính trị giá khoảng 26 nghìn tỷ won. Gia đình bắt đầu nộp thuế từ tháng 4/2021, áp dụng hình thức trả góp, chia thành 6 đợt trong vòng 5 năm, tổng cộng 12 nghìn tỷ won.

Việc huy động tài chính được triển khai theo hai hướng. Bà Hong Ra-hee và hai con gái đã bán cổ phần tại các công ty chủ chốt như Samsung Electronics, Samsung SDS và Samsung C&T để có tiền nộp thuế. Riêng bà Hong Ra-hee đã ký hợp đồng ủy thác bán 15 triệu cổ phiếu Samsung Electronics vào tháng 1 năm nay, sau đó thực hiện giao dịch block deal vào tháng 4, thu về hơn 3 nghìn tỷ won.

Trong khi đó, Chủ tịch Lee Jae-yong lựa chọn không bán cổ phần tại các công ty cốt lõi nhằm bảo vệ quyền kiểm soát. Ông sử dụng nguồn cổ tức và các khoản vay tín dụng để chi trả thuế. Nhờ đó, tỷ lệ sở hữu của ông tại Samsung Electronics tăng từ 0,70% lên 1,67%, và tại Samsung C&T từ 17,48% lên 22,01%.

Khoản thuế 12 nghìn tỷ won mà gia tộc Samsung nộp thậm chí còn cao hơn khoảng 50% so với tổng thu thuế thừa kế của toàn Hàn Quốc trong năm 2024 (8,2 nghìn tỷ won). Giới chuyên gia nhận định đây là minh chứng rõ ràng cho việc thành công của doanh nghiệp có thể trực tiếp đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia.

Tác động xã hội

Việc hoàn tất khoản thuế khổng lồ này cũng được đánh giá mang ý nghĩa xã hội đáng kể. Trong bối cảnh trước đây từng tồn tại nhiều tranh cãi về việc chuyển giao tài sản trong các tập đoàn lớn, cách làm minh bạch của Samsung được cho là đã góp phần giảm bớt cái nhìn tiêu cực về việc thừa kế tài sản quy mô lớn.

Phía Samsung nhấn mạnh “người hưởng lợi lớn nhất từ khoản thuế 12 nghìn tỷ won chính là người dân”, khi số tiền này sẽ được sử dụng cho các lĩnh vực như phúc lợi, y tế và hạ tầng xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc nộp thuế, gia đình cố Chủ tịch Lee Kun-hee còn thực hiện nhiều hoạt động đóng góp khác theo di nguyện của ông. Cụ thể, họ đã dành 1 nghìn tỷ won để xây dựng bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm và hỗ trợ bệnh nhi ung thư. Đồng thời, hơn 23.000 tác phẩm nghệ thuật đã được hiến tặng cho nhà nước.

Bộ sưu tập mang tên “Lee Kun-hee Collection” được định giá có thể lên tới 10 nghìn tỷ won và đã thu hút khoảng 3,5 triệu lượt khách tham quan trong nước, hiện đang được tổ chức triển lãm lưu động quốc tế.

Samsung cho biết sẽ tiếp tục kế thừa triết lý đóng góp cho xã hội của cố Chủ tịch, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội trong thời gian tới. Giới học giả nhận định, việc vừa hoàn thành nghĩa vụ thuế quy mô lớn vừa thực hiện các khoản quyên góp hàng nghìn tỷ won có thể được xem là một hình mẫu “trách nhiệm xã hội kiểu Hàn Quốc”.

Nguồn: DongA