Tình hình bão lớn tại Thái Lan: Cột điện đổ sập, mất điện diện rộng, đã có người tử vong

Những cơn bão mùa hè lớn vào tối thứ Hai (4/5) đã quật đổ nhiều cột điện trên khắp khu vực phía bắc của Thái Lan, gây ra một trường hợp tử vong, nhiều người bị thương, thiệt hại tài sản và mất điện trên diện rộng.

Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cảnh báo vào lúc 5 giờ sáng thứ Ba (5/5) rằng khu vực phía Bắc của đất nước dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều trận giông lốc và gió giật trong 24 giờ tới.

Tại tỉnh Chai Nat, một cụ bà 74 tuổi đã thiệt mạng khi khoảng 30 cột điện đổ sập trên đường Phahon Yothin thuộc huyện Mueang vào khoảng 20:45 tối, theo cảnh sát Mueang Chai Nat. Nạn nhân đang đi xe máy từ huyện Takhli, tỉnh Nakhon Sawan về nhà ở tỉnh Chai Nat thì gặp nạn, thi thể bà được tìm thấy dưới đống cột điện đổ cách nhà khoảng hai đến ba km.

Bão mùa hè tấn công Bangkok và các tỉnh lân cận

Tại Nakhon Pathom, ba cư dân của huyện Sam Phran đã bị thương sau khi hơn 10 cột điện rơi vào nhà ở, cửa hàng và xe cộ trên đường Phutthamonthon Sai 5 thuộc xã Bang Kratuek vào khoảng 18:00, theo cảnh sát Pho Kaew. Giao thông trên tuyến đường này bị đóng một phần và điện bị cắt tạm thời để lực lượng chức năng dỡ bỏ các cột điện cao thế. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Tại Suphan Buri, một cơn bão dữ dội được cho là đã làm đổ khoảng 100 cột điện tại xã Ban Pho, huyện Mueang. Không có báo cáo về thương vong, nhưng sự việc gây ách tắc giao thông trên tuyến đường Suphan Buri – Don Chedi và khiến nhiều ngôi làng mất điện qua đêm, theo ông Sarote Chamchoi, quản lý của Cơ quan Điện lực tỉnh Suphan Buri.

Cục Khí tượng Thái Lan khuyến cáo người dân ở khu vực phía bắc của đất nước cần giữ cảnh giác khi một khối không khí lạnh từ Trung Quốc đang bao phủ khu vực Đông Bắc và Biển Đông. Cục này cũng cho biết giông lốc dự kiến sẽ tăng lên ở miền Nam Thái Lan từ thứ Tư đến thứ Bảy. Mùa mưa nhiều khả năng sẽ bắt đầu chính thức vào giữa tháng 5 trong khi nhiệt độ ban ngày vẫn duy trì ở mức từ nóng đến rất nóng, cơ quan dự báo thời tiết cho biết thêm.

Nguồn: Nation