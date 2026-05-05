Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình bão lớn tại Thái Lan: Cột điện đổ sập, mất điện diện rộng, đã có người tử vong

Theo Chi Chi | 05-05-2026 - 19:55 PM | Tài chính quốc tế

Cơn bão tại Bangkok và các tỉnh lân cận đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của.

Những cơn bão mùa hè lớn vào tối thứ Hai (4/5) đã quật đổ nhiều cột điện trên khắp khu vực phía bắc của Thái Lan, gây ra một trường hợp tử vong, nhiều người bị thương, thiệt hại tài sản và mất điện trên diện rộng.

Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cảnh báo vào lúc 5 giờ sáng thứ Ba (5/5) rằng khu vực phía Bắc của đất nước dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều trận giông lốc và gió giật trong 24 giờ tới.

Tại tỉnh Chai Nat, một cụ bà 74 tuổi đã thiệt mạng khi khoảng 30 cột điện đổ sập trên đường Phahon Yothin thuộc huyện Mueang vào khoảng 20:45 tối, theo cảnh sát Mueang Chai Nat. Nạn nhân đang đi xe máy từ huyện Takhli, tỉnh Nakhon Sawan về nhà ở tỉnh Chai Nat thì gặp nạn, thi thể bà được tìm thấy dưới đống cột điện đổ cách nhà khoảng hai đến ba km.

Bão mùa hè tấn công Bangkok và các tỉnh lân cận

Tại Nakhon Pathom, ba cư dân của huyện Sam Phran đã bị thương sau khi hơn 10 cột điện rơi vào nhà ở, cửa hàng và xe cộ trên đường Phutthamonthon Sai 5 thuộc xã Bang Kratuek vào khoảng 18:00, theo cảnh sát Pho Kaew. Giao thông trên tuyến đường này bị đóng một phần và điện bị cắt tạm thời để lực lượng chức năng dỡ bỏ các cột điện cao thế. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Tại Suphan Buri, một cơn bão dữ dội được cho là đã làm đổ khoảng 100 cột điện tại xã Ban Pho, huyện Mueang. Không có báo cáo về thương vong, nhưng sự việc gây ách tắc giao thông trên tuyến đường Suphan Buri – Don Chedi và khiến nhiều ngôi làng mất điện qua đêm, theo ông Sarote Chamchoi, quản lý của Cơ quan Điện lực tỉnh Suphan Buri.

Cục Khí tượng Thái Lan khuyến cáo người dân ở khu vực phía bắc của đất nước cần giữ cảnh giác khi một khối không khí lạnh từ Trung Quốc đang bao phủ khu vực Đông Bắc và Biển Đông. Cục này cũng cho biết giông lốc dự kiến sẽ tăng lên ở miền Nam Thái Lan từ thứ Tư đến thứ Bảy. Mùa mưa nhiều khả năng sẽ bắt đầu chính thức vào giữa tháng 5 trong khi nhiệt độ ban ngày vẫn duy trì ở mức từ nóng đến rất nóng, cơ quan dự báo thời tiết cho biết thêm.

Nguồn: Nation

Châu Á mưa bão, châu Âu - Mỹ nắng nóng

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nắm chìa khóa "biến rác thành vàng", Mỹ trở thành "người phán xử" trên thị trường dầu mỏ toàn cầu

Nắm chìa khóa "biến rác thành vàng", Mỹ trở thành "người phán xử" trên thị trường dầu mỏ toàn cầu Nổi bật

Chưa từng có: Trung Quốc công khai ‘phá rào’ trừng phạt của Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu trực diện?

Chưa từng có: Trung Quốc công khai ‘phá rào’ trừng phạt của Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu trực diện? Nổi bật

AI Trung Quốc: Đằng sau những thuật toán tỷ USD là đội quân bà nội trợ bỉm sữa giá rẻ, được thuê để dạy máy móc

AI Trung Quốc: Đằng sau những thuật toán tỷ USD là đội quân bà nội trợ bỉm sữa giá rẻ, được thuê để dạy máy móc

19:14 , 05/05/2026
“Thuyền ma” ngàn năm xuất hiện giữa thủ đô Na Uy

“Thuyền ma” ngàn năm xuất hiện giữa thủ đô Na Uy

18:39 , 05/05/2026
Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng vào tòa nhà khiến nhiều người thiệt mạng

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng vào tòa nhà khiến nhiều người thiệt mạng

18:04 , 05/05/2026
Nga sắp kích hoạt "kỳ quan hạt nhân" thế giới chưa từng có: Đột Phá từ Gen IV

Nga sắp kích hoạt "kỳ quan hạt nhân" thế giới chưa từng có: Đột Phá từ Gen IV

17:13 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên