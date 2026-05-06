“Trạm xăng bay” của Mỹ mất dấu bí ẩn ở vịnh Ba Tư

Dữ liệu từ Flightradar24 cho hay chiếc KC-135 cất cánh từ căn cứ không quân Al Dhafra của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Khi đang trên bầu trời vịnh Ba Tư, máy bay này phát tín hiệu khẩn cấp 7700, cho thấy tổ lái có thể đang gặp sự cố cần được ưu tiên hỗ trợ.

Chiếc KC-135 sau đó được ghi nhận bay về hướng Qatar nhưng tín hiệu định vị sau đó bất ngờ biến mất khiến tình trạng của máy bay chưa được làm rõ - theo tờ Mirror.

Hình ảnh chiếc KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ. Ảnh: Defense News

KC-135 Stratotanker được ví như "trạm xăng bay" của quân đội Mỹ, có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay quân sự. Loại máy bay tiếp liệu chủ lực của Mỹ này được trang bị 4 động cơ phản lực, có thể mang lượng lớn nhiên liệu và hàng hóa để phục vụ những nhiệm vụ tầm xa.

Loại máy bay này thường được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Không quân Mỹ tại Trung Đông, trong bối cảnh khu vực đang có nhiều căng thẳng.

Dữ liệu theo dõi cho thấy máy bay đã bay theo một vòng tròn trước khi bắt đầu hạ độ cao để chuẩn bị tiếp cận khu vực hạ cánh. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến tổ bay phát mã khẩn cấp vẫn chưa được xác định.

Mã 7700 là tín hiệu khẩn cấp chung trong hàng không, được phi công nhập vào thiết bị phát tín hiệu định vị (transponder). Mục đích tín hiệu là thông báo với kiểm soát không lưu rằng máy bay đang gặp tình huống nghiêm trọng và cần được ưu tiên xử lý.

Khác với mã 7500 dùng cho tình huống bị không tặc khống chế hoặc mã 7600 dùng khi mất liên lạc vô tuyến, mã 7700 có thể bao trùm nhiều sự cố khác nhau từ vấn đề kỹ thuật, y tế đến các tình huống bất thường trên chuyến bay.

Khi một máy bay phát mã 7700, sân bay dự kiến tiếp nhận thường phải kích hoạt quy trình khẩn cấp, trong đó có việc sẵn sàng lực lượng cứu hỏa, cứu hộ và y tế trong trạng thái sẵn sàng.

Khoảng 1 giờ sau khi tín hiệu khẩn cấp xuất hiện trên các nền tảng theo dõi chuyến bay, tín hiệu transponder của chiếc KC-135 biến mất.

Một số thông tin cho biết sau đó có trực thăng hạng nhẹ H125 xuất hiện trong khu vực, song hiện chưa có xác nhận chính thức về tình trạng của máy bay cũng như tổ lái.

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran cũng đưa tin về vụ việc dựa trên dữ liệu từ Flightradar24. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin cho thấy sự cố liên quan đến hành động thù địch.

Dữ liệu chuyến bay hiển thị lộ trình của máy bay tiếp dầu KC-135. Ảnh: Flightradar

Trước đó, hồi tháng 3, quân đội Mỹ từng ghi nhận một sự cố liên quan đến KC-135 tại miền Tây Iraq.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khi đó xác nhận máy bay tiếp dầu KC-135 gặp sự cố trong vùng không phận an toàn do lực lượng Mỹ và đồng minh kiểm soát.

Cơ quan này nhấn mạnh sự cố không liên quan đến hỏa lực đối phương hay do bắn nhầm từ lực lượng đồng minh.