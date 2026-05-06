Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 2.100 trường có dưới 10 học sinh nhập học, 153 trường đóng cửa sau 5 năm, toàn quốc mất mốc 5 triệu học sinh

Theo số liệu từ chính phủ Hàn Quốc, số lượng trường học có dưới 10 học sinh tốt nghiệp sẽ vượt con số 2.000 trong vòng 4 năm tới. Nguyên nhân là do dân số trong độ tuổi đi học ngày càng giảm nhanh.

Một phân tích dựa trên dữ liệu chính phủ và kế hoạch phân bổ học sinh trung hạn cho thấy Hàn Quốc hiện có 1.863 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có chưa đến 10 học sinh tốt nghiệp trong năm 2026.

Số lượng các trường học siêu ít học sinh này dự kiến sẽ tăng lên 1.917 trường vào năm 2027 và đạt mốc 2.026 trường vào năm 2030.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các trường có dưới 10 học sinh tốt nghiệp là các trường tiểu học. Trong năm 2026, 1.469 trường tiểu học rơi vào tình trạng có dưới 10 em ra trường, chiếm gần 79% tổng số trường được khảo sát.

Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.584 trường vào năm 2030. Tương tự, khối trung học cơ sở cũng ghi nhận xu hướng tăng 16,5%, từ 358 trường hiện nay lên 417 trường trong vòng 6 năm tới.

Thực trạng suy giảm dân số cũng được phản ánh rõ nét qua số lượng học sinh mới nhập học. Toàn Hàn Quốc có 2.196 trường đón dưới 10 học sinh mới trong năm 2026. Dự báo đến năm 2030, số lượng trường thuộc diện này sẽ tăng lên mức 2.257 trường.

Trong khi số trường tiểu học đón ít học sinh mới có xu hướng giảm nhẹ, số trường trung học cơ sở đón dưới 10 học sinh tăng mạnh từ 399 lên 485 trường. Điều này cho thấy tình trạng thiếu học sinh ở bậc tiểu học đang bắt đầu lan tới bậc học cao hơn theo thời gian.

Tình trạng thiếu học sinh diễn ra sau đà sụt giảm nghiêm trọng của dân số trong độ tuổi đến trường của Hàn Quốc. Ước tính từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy chỉ có khoảng 298.000 học sinh vào lớp 1 trong năm 2026.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử số lượng học sinh nhập học lớp 1 giảm dưới ngưỡng 300.000 em. Nếu so với con số hơn 400.000 em của năm 2023, tỷ lệ này đã giảm tới gần 26% chỉ trong vòng 3 năm.

Tổng số học sinh đang theo học tại các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước hiện đã rơi xuống mức 4,8 triệu em, chính thức mất mốc 5 triệu học sinh.

Trước tình trạng thiếu hụt học sinh, các trường học đang phải đóng cửa với tốc độ chóng mặt. Dữ liệu cho thấy có tổng cộng 153 trường học đã phải đóng cửa thông qua việc sáp nhập hoặc hợp nhất trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Riêng trong năm 2025, 51 trường phải dừng hoạt động, vượt xa mức bình quân hàng năm là khoảng 30 trường. Tính theo khu vực, Nam Jeolla và Gangwon là hai tỉnh có số lượng trường học đóng cửa cao nhất với 26 trường mỗi tỉnh, tiếp theo là các tỉnh Bắc Jeolla và Nam Chungcheong.

Theo Korea Joongang Daily