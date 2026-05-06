Mỹ "nhắn riêng" cho Iran trước chiến dịch mới ở Hormuz, hàng trăm tàu vẫn tắc nghẽn vì nghi ngại

Theo Thư Nghiêm | 06-05-2026 - 15:46 PM | Tài chính quốc tế

Thông điệp riêng này cho thấy Mỹ muốn giảm thiểu rủi ro leo thang căng thẳng với Iran.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã thông báo riêng cho Iran hôm 3/5 về chiến dịch sắp tới của Mỹ nhằm "dẫn đường" cho các con tàu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Tehran không được can thiệp. Thông tin này được một quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu sự việc cung cấp cho Axios.

Lời cảnh báo về chiến dịch mang tên "Project Freedom" (Dự án Tự do) được đưa ra hôm 3/5, trùng khớp với bài đăng trên Truth Social mà ông Trump đã công bố tối hôm đó.

Thông điệp riêng này cho thấy Nhà Trắng muốn giảm thiểu rủi ro leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho rằng, bất chấp cảnh báo, phía Iran đã tiến hành tấn công nhắm vào tàu Hải quân Mỹ, một số tàu thương mại và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Hôm 5/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công từ Iran và khẳng định rằng lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực.

Ông Hegseth nhấn mạnh rằng Mỹ "đang liên lạc cả công khai lẫn kín đáo với Iran để tạo điều kiện cho hoạt động này diễn ra, thay mặt cho toàn thế giới".

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tướng Caine khẳng định hoạt động tấn công của Iran vẫn chưa đạt tới ngưỡng buộc Mỹ phải tái khởi động các chiến dịch lớn.

"Hiện tại, lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì," ông Hegseth nói. Theo ông, phía Mỹ đã dự đoán trước sẽ có "một vài biến động" khi bắt đầu chiến dịch tại Hormuz.

Cả ông Hegseth và Tướng Caine đều khẳng định quân đội Mỹ sẵn sàng tái khởi động tấn công nếu ông Trump ra lệnh.

Trong 24 giờ đầu tiên, chiến dịch của Mỹ vẫn chưa giúp tăng đáng kể dòng chảy dầu mỏ hoặc hàng hóa qua eo biển.

Ông Hegseth tuyên bố "hàng trăm tàu khác... đang xếp hàng". Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có vẻ như hầu hết các công ty vận tải biển vẫn chưa tin tưởng vào những lời đảm bảo từ chính quyền rằng tuyến đường này đã thông suốt.

Tổng thống Mỹ Trump nói xung đột với Iran sẽ kéo dài thêm vài tuần

Theo Thư Nghiêm

