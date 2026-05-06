Iran ra quy định mới ở eo biển Hormuz

Y Vân | 06-05-2026 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Một dự thảo luật khác đang được trình lên Quốc hội Iran nhằm cấm vĩnh viễn bất kỳ tàu thuyền nào có liên hệ với Mỹ hoặc Israel đi qua Hormuz.

Iran đã ban hành các quy định mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhằm siết chặt kiểm soát một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ.

Theo hệ thống mới được triển khai, tất cả các tàu có kế hoạch đi qua eo biển sẽ nhận được email từ địa chỉ chính thức info@PGSA.ir nêu rõ các quy tắc và quy định khi đi qua eo biển, đài Press TV (Iran) đưa tin.

Các tàu phải điều chỉnh hoạt động theo khuôn khổ này và xin giấy phép quá cảnh trước khi đi qua eo biển Hormuz, chính quyền Iran thông báo.

Cơ chế này hiện đang được triển khai tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu trước khi xung đột Mỹ-Israel và Iran nổ ra vào 28/2.

Lực lượng vũ trang Iran đã đặt eo biển Hormuz dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặn tất cả các tàu thuyền liên quan đến Mỹ và Israel.

Tehran đã ra tín hiệu sẵn sàng mở lại eo biển sau khi Mỹ và Israel đồng ý đưa Lebanon vào thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, chính quyền Iran đã tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy này một lần nữa với cáo buộc Washington và Tel Aviv tiếp tục vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Một dự thảo luật hiện đang được trình lên Quốc hội Iran sẽ cấm vĩnh viễn bất kỳ tàu thuyền nào có liên hệ với Mỹ hoặc Israel đi qua Hormuz. Luật này cũng thiết lập một hệ thống thu phí đối các tàu thuyền không thù địch đi qua eo biển.

Căng thẳng đã leo thang mạnh trong những ngày gần đây sau khi Mỹ phát động một chiến dịch nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển. Lực lượng Iran đã nhiều lần cảnh báo các tàu chiến Mỹ không được tiếp cận tuyến đường thủy chiến lược này.

Theo Mehr News Agency﻿

Iran tuyên bố xử lý dứt khoát tàu thuyền qua Hormuz "lệch đường chuẩn"

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

