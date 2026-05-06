Không có sản phẩm mới, Meta sẽ ra sao nếu bong bóng quảng cáo AI tan vỡ kèm khoản nợ lên tới 57 tỷ USD?

Nhìn vào bảng điện tử, cổ phiếu Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook, Instagram) trông giống như một món hời khó cưỡng trên thị trường chứng khoán. Thế nhưng, mức định giá thấp kỷ lục này dường như là một lời cảnh báo về những triển vọng bất định hơn là một cơ hội làm giàu cho giới đầu tư.

Cú hích từ AI và những con số biết nói

Thời gian gần đây, cổ phiếu Meta liên tục trượt dài trong bối cảnh nỗi lo ngại về chi phí khổng lồ cho AI ngày càng tăng cao, khiến định giá của công ty trở nên rẻ một cách bất thường. Hiện tại, Meta đang giao dịch quanh mức hệ số P/E (giá trên thu nhập) dự phóng thấp nhất trong 3 năm qua.

Với mức P/E chỉ khoảng 18 lần, định giá của Meta thấp hơn đáng kể so với các "ông lớn" công nghệ khác. Thậm chí, khoảng cách định giá giữa Alphabet (công ty mẹ của Google) và Meta đã nới rộng lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Thực tế, mức giá hấp dẫn này đi kèm với một nền tảng kinh doanh đang tăng trưởng rất nhanh. Doanh thu của Meta đã tăng tới 33% trong quý đầu tiên của năm nay, một con số thực sự gây sốc đối với một đế chế có quy mô khổng lồ như vậy.

Tỷ lệ P/E của Meta so với Alphabet

Meta có lẽ là công ty công nghệ lớn thành công nhất cho đến nay trong việc tận dụng AI để thúc đẩy mảng quảng cáo, nguồn thu chính chiếm gần như toàn bộ doanh thu của hãng. Bằng cách sử dụng AI để đề xuất các bài viết và video, Meta khiến người dùng dừng chân lâu hơn, từ đó tăng tần suất click vào quảng cáo.

Không dừng lại ở đó, AI còn giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, thúc đẩy người dùng thực hiện các hành động mua sắm ngay trên nền tảng. Theo báo cáo từ công ty, tỷ lệ chuyển đổi sau khi nhấp vào quảng cáo đã tăng 6% trong quý I, đồng thời giá quảng cáo cũng đang trên đà đi lên.

Tất cả những yếu tố này đang tạo ra một động lực lớn cho Meta, nhất là khi các tập đoàn công nghệ đang chịu áp lực nặng nề trong việc chứng minh lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI tỷ USD.

Dù bữa tiệc AI đang diễn ra sôi động, giới phân tích vẫn có lý do để nghi ngờ về sự bền vững của nó. Một bóng đen lớn đang bao trùm lên tầm nhìn dài hạn của Meta: Sự tăng trưởng người dùng.

Dù sở hữu hệ sinh thái khổng lồ với hơn 3,5 tỷ người sử dụng Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger hàng ngày, nhưng tốc độ tăng trưởng đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Lượng người dùng chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và thậm chí đã sụt giảm so với quý trước đó, một điều chưa từng xảy ra kể từ khi công ty bắt đầu công bố chỉ số người dùng hoạt động vào năm 2019.

Các lãnh đạo của Meta tin rằng chiến lược quảng cáo tích hợp AI sẽ mang lại không gian phát triển doanh thu rộng mở. Tuy nhiên, nếu không có sự tăng trưởng người dùng ổn định, việc Meta chạm tới giới hạn tự nhiên của các thuật toán AI chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi đó, mảng kinh doanh quảng cáo vốn là "bình sữa" duy nhất của họ sẽ đối mặt với thách thức thực sự.

Sự đơn độc trong cuộc chơi Big Tech

Khác với các đối thủ cùng tầm cỡ, Meta có rất ít "phương án dự phòng" nếu mảng quảng cáo gặp sự cố. Meta không sở hữu mảng điện toán đám mây (Cloud) như Amazon, Microsoft hay Google, nơi có thể tạo ra lợi nhuận ổn định từ AI hoặc duy trì doanh thu trong những giai đoạn thị trường quảng cáo ảm đạm. Họ cũng không có nền tảng thương mại điện tử như Amazon hay đế chế phần mềm doanh nghiệp như Microsoft.

Dù mảng kinh doanh kính thông minh tích hợp AI của Meta đang tăng trưởng nhanh, nhưng triển vọng để những thiết bị này thay thế smartphone hoặc tạo ra sự bứt phá về doanh thu trong tương lai gần là rất thấp. Những dự án ngoài quảng cáo khác của CEO Mark Zuckerberg, từ thiết bị gọi video đến kính thực tế ảo VR, phần lớn đều được coi là những quân bài thất bại.

Nợ dài hạn của Meta (tỷ USD)

Với danh mục kinh doanh hẹp và lịch sử không mấy ấn tượng trong việc mở rộng quy mô ngoài mạng xã hội, giới đầu tư có quyền lo ngại về số tiền mà Meta đang đổ vào cuộc đua phát triển mô hình AI, nhất là khi họ vẫn đang chạy sau các đối thủ.

Meta vừa tung ra mô hình AI mới mang tên Muse Spark vào tháng trước để cạnh tranh với Google, Anthropic và OpenAI. Nhưng cái giá phải trả là chi phí khổng lồ và những xáo trộn liên tục trong chiến lược AI.

Sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư dường như đã chạm giới hạn. Cổ phiếu Meta đã bốc hơi mạnh sau báo cáo tài chính tuần trước, khi công ty tuyên bố tăng kế hoạch chi tiêu vốn thêm 10 tỷ USD, đưa tổng chi phí dự kiến lên khoảng 135 tỷ USD trong năm nay.

Đáng ngại hơn, Meta đang phải gánh thêm những khoản nợ lớn để duy trì mức chi tiêu này, làm suy yếu bảng cân đối kế toán.

Tính đến cuối quý I, nợ dài hạn của công ty đã vượt mức 57 tỷ USD, tăng vọt so với con số khoảng 10 tỷ USD vào thời điểm cơn sốt AI bắt đầu bùng nổ cuối năm 2022. Con số này thậm chí còn chưa bao gồm khoản trái phiếu 25 tỷ USD mà Meta vừa bán tuần trước, hay chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá 27 tỷ USD tại Louisiana thông qua một pháp nhân ngoại bảng.

Chuyên gia Pierre Ferragu của New Street Research đã nhận định sắc sảo trong một báo cáo gần đây: "Meta đang chi tiêu nhiều hơn mức họ có thể chi trả".

Tốc độ tăng trưởng chi phí tiền mặt ước tính của Meta trong năm nay đang vượt xa dự báo tăng trưởng doanh thu.

Bên cạnh cuộc đua công nghệ, Meta còn phải đối mặt với một loạt thách thức pháp lý khó lường. Từ lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại Australia đến những vụ kiện về tình trạng nghiện mạng xã hội và gây hại cho trẻ em tại Mỹ, tất cả đều có thể tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng người dùng trong tương lai.

*Nguồn: BI, Fortune