Tin vui: Dùng thứ chứa hàng hóa do Trung Quốc gửi tới, Cuba làm thành công món quà ý nghĩa cho người dân

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trao chìa khóa ngôi nhà container đầu tiên cho người dân Cuba. Ảnh: Granma

Món quà này chính là căn nhà được xây dựng bằng thùng container.

Mới đây, theo truyền thông Cuba, quốc gia này đã khánh thành hai ngôi nhà lắp ghép đầu tiên ở Havana được làm từ các thùng container vận chuyển đã qua sử dụng. Đây được coi là một bước tiến quan trọng tại Havana, nơi những tòa nhà từng tráng lệ đang xuống cấp.

Đích thân Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trao tặng món quà ý nghĩa này cho hai người dân ở thủ đô Havana.

Theo tờ Granma (Cuba), Alina Hinojosa Cardona và Nerelys Madan Catalá, hai phụ nữ trẻ là mẹ đơn thân đã được trao tặng hai ngôi nhà đầu tiên hoàn thành tại Havana trong chương trình nhà ở mô-đun sử dụng container vận chuyển đã qua sử dụng. Đây là một chương trình đang được triển khai trên khắp đất nước Cuba và bước đầu đã chứng minh được tính khả thi trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân trong ngắn hạn.

Trên thực tế, trước khi được tặng nhà, chị Alina Hinojosa Cardona cùng hai con phải sống trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn và chật chội. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng nuôi dạy con thật tốt, và hoàn thành xuất sắc công việc tại UJC, một tổ chức mà cô tham gia từ năm 14 tuổi.

Tương tự, chị Nerelys Madan Catalá đã sống trong một căn nhà tạm trú hơn 13 năm cùng với nhiều gia đình khác. Giờ đây, chị đã có một ngôi nhà tiện nghi để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn cho con và mẹ của mình.

Hai ngôi nhà mới tuy nằm cạnh nhau, nhưng có thiết kế khác nhau và được trang bị các vật liệu khác nhau.

Tại buổi lễ, hai người phụ nữ trẻ đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn khi được nhận nhà ở khu Nuevo Vedado.

Đáng chú ý, tại buổi lễ này, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã nhắc lại nguồn gốc của chương trình. Đó là chương trình được khởi xướng bởi đề xuất của Phó Thủ tướng Ramiro Valdés Menéndez với mục đích tái sử dụng các container vận chuyển đường biển dùng để nhập khẩu các bộ phận và linh kiện của các trang trại điện mặt trời do Trung Quốc gửi đến .

Thủ tướng Cuba nhấn mạnh, hai ngôi nhà lắp ghép được bàn giao chính là minh chứng cho thấy chúng có thể được xây dựng một cách trang nhã và thẩm mỹ, hòa nhập vào cộng đồng và môi trường đô thị. Những ngôi nhà này cũng tạo động lực cho phụ nữ, đặc biệt là với nhiều người trong số họ là phụ nữ đơn thân và gánh vác trách nhiệm gia đình.

Nhà container được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở đang rất lớn của người dân Cuba. Ảnh: Granma

Ngoài ra, Thủ tướng Cuba cho rằng, hai ngôi nhà mới trên đã phá bỏ một số quan niệm sai lầm xung quanh việc sử dụng container vận chuyển để xây nhà ở Cuba, một công nghệ vốn rất phổ biến trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định: “Việc xây dựng hai ngôi nhà này tạo động lực và thể hiện cam kết để chúng tôi tiếp tục chương trình này".

Cuba đang cần hơn 800.000 căn nhà

Các quan chức Cuba cho biết, quốc gia này đang thiếu khoảng 806.000 căn nhà. Nhu cầu cấp thiết nhất là ở thủ đô Havana. Trên thực tế, theo các báo cáo, khoảng 35% số nhà ở tại Cuba có tình trạng kỹ thuật kém hoặc trung bình. Đáng chú ý, tại Havana, có khoảng 1.000 tòa nhà sụp đổ mỗi năm.

Liên quan đến chương trình xây nhà từ các thùng container, bà Delilah Díaz Fernández, Tổng Giám đốc về nhà ở thuộc Bộ Xây dựng Cuba (MICONS) cho biết, hơn 2.000 container được thiết kế để trở thành nhà ở đã được phê duyệt và khoảng 700 container hiện đang được cải tạo.

"Chương trình này có tiềm năng rất lớn và sẽ tồn tại lâu dài," bà nói.

Đồng thời, bà cho biết thêm rằng khi các container mới đến, chúng sẽ được xem xét để sử dụng làm nhà ở trong tương lai tại Cuba.

Bà Delilah Díaz Fernández cho biết thêm, những người hưởng lợi chính từ chương trình nhà ở này sẽ bao gồm những người mất nhà cửa do các hiện tượng thời tiết cực đoan hoặc bị phá hủy do sập công trình.

Ngoài ra, thanh niên và phụ nữ đã sống trong các mái ấm, nhà tình thương dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi không có sự chăm sóc của cha mẹ; những người mất nhà cửa do sạt lở đất; những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương cũng được hưởng lợi từ chương trình này ở Cuba.