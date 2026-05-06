Máy bay lao thẳng vào xe tải trên cao tốc, cảnh tượng ám ảnh của tài xế bên trong chiếc xe được ghi lại

Khoảng 14h chiều 4/5 (giờ địa phương), chuyến bay số hiệu 169 của United Airlines khởi hành từ Venice (Ý) đã gặp sự cố khi tiếp cận đường băng tại Newark. Trong quá trình hạ độ cao, máy bay bay quá thấp, va vào một cột đèn trên tuyến New Jersey Turnpike, thậm chí còn quệt trúng một xe đầu kéo đang di chuyển phía dưới.

Nguồn: Daily Mail

Video ghi lại cho thấy chiếc xe tải của công ty bánh mì gia đình H&S đang chạy trên cao tốc thì bất ngờ bị máy bay va phải. Mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần cabin xe bị thủng, kính chắn gió vỡ nhưng không hoàn toàn phá hủy.

Hiện vẫn chưa xác định chính xác vật thể nào đã gây va chạm trực tiếp với xe tải, liệu là cột đèn hay bánh đáp của máy bay. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết sẽ thu thập dữ liệu từ cả máy bay và phương tiện dưới mặt đất để làm rõ nguyên nhân.

Trong thông báo ngày 5/5, cơ quan chức năng xác nhận sự việc được phân loại là “tai nạn” do mức độ hư hại của máy bay.

Chuyên gia hàng không Steve Ganyard nhận định: “Chiếc máy bay chỉ cách thảm họa trong gang tấc. Rõ ràng tổ bay đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát độ cao khi tiếp cận.”

Theo điều tra sơ bộ của New Jersey State Police, khi đang hạ cánh, bánh đáp và phần bụng máy bay đã va vào cột đèn và phần nóc của xe đầu kéo. Sau đó, cột đèn bị đổ còn va trúng một chiếc Jeep đang lưu thông.

Tài xế xe tải đã kịp tấp vào lề an toàn nhưng bị thương do kính vỡ và phải nhập viện.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho rằng: “Đây là điều không thể chấp nhận. Chúng ta có những phi công được đào tạo bài bản, sự việc này lẽ ra không nên xảy ra. Tuy nhiên, từ những sự cố như vậy, dù lớn hay nhỏ, chúng ta sẽ phân tích để rút kinh nghiệm.”

Phía United Airlines cho biết hãng sẽ tiến hành một cuộc điều tra an toàn bay nghiêm ngặt, đồng thời tạm thời đình chỉ tổ bay liên quan để phục vụ quá trình xác minh.

Thời điểm xảy ra sự cố, chiếc Boeing 767 chở theo 221 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Máy bay sau đó vẫn hạ cánh an toàn, không có ai trên khoang bị thương.

NTSB hiện đang tiến hành phỏng vấn tổ bay và xem xét nhiều yếu tố như thời tiết, điều hành không lưu, quy trình vận hành của hãng cũng như yếu tố con người để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Nguồn: ABC News