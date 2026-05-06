Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan đơn phương hủy bỏ một thỏa thuận đã được 25 năm với Campuchia, bất chấp kêu gọi từ Phnom Penh

Theo Thư Nghiêm | 06-05-2026 - 09:23 AM | Tài chính quốc tế

Việc rút khỏi thỏa thuận là một cam kết khi tranh cử của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Ngày 5/5, Thái Lan đã đơn phương chấm dứt một thỏa thuận về việc hợp tác thăm dò năng lượng ngoài khơi với Campuchia, bất chấp những lời kêu gọi từ quốc gia láng giềng nhằm duy trì hiệp ước đã tồn tại 25 năm này, Reuters đưa tin.

Việc nội các Thái Lan hủy bỏ thỏa thuận, vốn nhằm xây dựng một khuôn khổ để cùng thăm dò hydrocarbon tại các khu vực chồng lấn chủ quyền trên Vịnh Thái Lan, là điều đã được dự báo từ lâu.

Việc rút khỏi thỏa thuận là một cam kết khi tranh cử của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

"Việc hủy bỏ thỏa thuận không liên quan đến xung đột biên giới với Campuchia mà là một phần trong chính sách của tôi. Đã 25 năm trôi qua mà không có tiến triển nào", ông Anutin nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn bày tỏ sự hối tiếc về việc chấm dứt thỏa thuận và cho biết Phnom Penh "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc giải quyết vấn đề biên giới theo các quy trình được nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

"Quyết định của Campuchia trong việc theo đuổi thủ tục hòa giải bắt buộc theo UNCLOS tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế", ông nói trong một tuyên bố.

Được gọi là "MOU 44", thỏa thuận này từng đề xuất tạo ra một khuôn khổ cho phép hai bên cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi tại các khu vực chồng lấn, trong khi các cuộc đàm phán về phân định biên giới chính thức vẫn diễn ra đồng thời.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều vòng đàm phán, thỏa thuận hầu như không đạt được tiến triển nào kể từ khi ký kết. Quá trình này bị chệch hướng bởi sự bất ổn chính trị tại Thái Lan, cũng n các tranh chấp gián đoạn giữa hai nước láng giềng.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Rachada Dhanadirek, cho biết hôm 5/5 rằng UNCLOS sẽ được sử dụng làm tham chiếu để đàm phán trực tiếp với Campuchia về việc phân định ranh giới trên biển.

Số người chết trong dịp Tết té nước Songkran ở Thái Lan tiếp tục tăng mạnh

Theo Thư Nghiêm

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Campuchia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mọi ánh mắt đổ dồn về báo cáo việc làm Mỹ: Tia sáng hay gáo nước lạnh dập tắt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed?

Mọi ánh mắt đổ dồn về báo cáo việc làm Mỹ: Tia sáng hay gáo nước lạnh dập tắt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed? Nổi bật

'Thấm đòn' xung đột Trung Đông, láng giềng Việt Nam phải vay gấp hơn 12 tỷ USD, thủ tướng kêu gọi người dân cùng nhau vượt qua khủng hoảng

'Thấm đòn' xung đột Trung Đông, láng giềng Việt Nam phải vay gấp hơn 12 tỷ USD, thủ tướng kêu gọi người dân cùng nhau vượt qua khủng hoảng Nổi bật

Trung Quốc tham vọng nội địa hóa 70% tấm bán dẫn năm 2026, đảo lộn chuỗi cung ứng chip toàn cầu

Trung Quốc tham vọng nội địa hóa 70% tấm bán dẫn năm 2026, đảo lộn chuỗi cung ứng chip toàn cầu

10:00 , 06/05/2026
Không có sản phẩm mới, Meta sẽ ra sao nếu bong bóng quảng cáo AI tan vỡ kèm khoản nợ lên tới 57 tỷ USD?

Không có sản phẩm mới, Meta sẽ ra sao nếu bong bóng quảng cáo AI tan vỡ kèm khoản nợ lên tới 57 tỷ USD?

09:40 , 06/05/2026
Dựa vào thứ từng bị coi là rác cùng một "gã gàn dở", nước Mỹ từ kẻ phụ thuộc trở thành tay chơi lớn trong lĩnh vực then chốt toàn cầu như thế nào?

Dựa vào thứ từng bị coi là rác cùng một "gã gàn dở", nước Mỹ từ kẻ phụ thuộc trở thành tay chơi lớn trong lĩnh vực then chốt toàn cầu như thế nào?

09:29 , 06/05/2026
Tin vui: Dùng thứ chứa hàng hóa do Trung Quốc gửi tới, Cuba làm thành công món quà ý nghĩa cho người dân

Tin vui: Dùng thứ chứa hàng hóa do Trung Quốc gửi tới, Cuba làm thành công món quà ý nghĩa cho người dân

09:10 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên