Thái Lan đơn phương hủy bỏ một thỏa thuận đã được 25 năm với Campuchia, bất chấp kêu gọi từ Phnom Penh

Ngày 5/5, Thái Lan đã đơn phương chấm dứt một thỏa thuận về việc hợp tác thăm dò năng lượng ngoài khơi với Campuchia, bất chấp những lời kêu gọi từ quốc gia láng giềng nhằm duy trì hiệp ước đã tồn tại 25 năm này, Reuters đưa tin.

Việc nội các Thái Lan hủy bỏ thỏa thuận, vốn nhằm xây dựng một khuôn khổ để cùng thăm dò hydrocarbon tại các khu vực chồng lấn chủ quyền trên Vịnh Thái Lan, là điều đã được dự báo từ lâu.

Việc rút khỏi thỏa thuận là một cam kết khi tranh cử của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

"Việc hủy bỏ thỏa thuận không liên quan đến xung đột biên giới với Campuchia mà là một phần trong chính sách của tôi. Đã 25 năm trôi qua mà không có tiến triển nào", ông Anutin nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn bày tỏ sự hối tiếc về việc chấm dứt thỏa thuận và cho biết Phnom Penh "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc giải quyết vấn đề biên giới theo các quy trình được nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

"Quyết định của Campuchia trong việc theo đuổi thủ tục hòa giải bắt buộc theo UNCLOS tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế", ông nói trong một tuyên bố.

Được gọi là "MOU 44", thỏa thuận này từng đề xuất tạo ra một khuôn khổ cho phép hai bên cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi tại các khu vực chồng lấn, trong khi các cuộc đàm phán về phân định biên giới chính thức vẫn diễn ra đồng thời.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều vòng đàm phán, thỏa thuận hầu như không đạt được tiến triển nào kể từ khi ký kết. Quá trình này bị chệch hướng bởi sự bất ổn chính trị tại Thái Lan, cũng n các tranh chấp gián đoạn giữa hai nước láng giềng.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Rachada Dhanadirek, cho biết hôm 5/5 rằng UNCLOS sẽ được sử dụng làm tham chiếu để đàm phán trực tiếp với Campuchia về việc phân định ranh giới trên biển.