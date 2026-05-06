Nga nhận tin buồn từ Mỹ

Một nhóm 14 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ đang gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Donald Trump, yêu cầu khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga sau khi Washington tạm thời nới lỏng hạn chế trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, các nghị sĩ cho rằng việc tạm dừng trừng phạt đang vô tình tạo thêm nguồn thu lớn cho Moscow, đặc biệt khi giá dầu thế giới đang ở mức cao. Động thái nới lỏng ban đầu được đưa ra từ giữa tháng 3, khi gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và giá dầu tăng mạnh.

Giấy phép miễn trừng phạt ban đầu có thời hạn 30 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 11/4, nhưng sau đó đã được gia hạn đến ngày 16/5. Khi thời hạn mới đang đến gần, áp lực chính trị tại Washington ngày càng gia tăng.

Theo các nghị sĩ, việc tiếp tục nới lỏng trừng phạt là “một sai lầm” và chính quyền cần sử dụng mọi công cụ có thể để cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, vốn được xem là nguồn tài chính quan trọng của nước này. Ước tính được nêu trong các cuộc thảo luận tại Thượng viện cho thấy nguồn thu dầu của Nga có thể tăng thêm khoảng 150 triệu USD mỗi ngày nhờ giá năng lượng tăng cao.

Trong khi đó, thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ xung đột Trung Đông. Giá dầu Brent đã vượt mốc 110 USD/thùng, tăng mạnh so với khoảng 70 USD trước khi chiến sự bùng phát. Tại Mỹ, giá xăng trung bình cũng leo lên khoảng 4,48 USD/gallon, phản ánh áp lực chi phí đối với người tiêu dùng.

Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ vẫn có nhiều lựa chọn để hạn chế việc các nước tiếp tục mua dầu Nga, qua đó giảm nguồn thu của Moscow. Họ cũng cảnh báo việc nới lỏng trừng phạt có thể làm suy yếu nỗ lực quốc tế nhằm gây sức ép lên Nga.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump bảo vệ quyết định này, cho rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm ổn định thị trường trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn. Eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột, khiến các quốc gia nhập khẩu phải cạnh tranh quyết liệt hơn để tìm nguồn thay thế.

Để kiểm soát đà tăng giá, Washington đã triển khai nhiều biện pháp như xuất dầu từ kho dự trữ chiến lược, khuyến khích tăng sản lượng trong nước và nới lỏng một số quy định vận chuyển. Ngoài dầu Nga, các biện pháp miễn trừng phạt tạm thời cũng được áp dụng với nguồn cung từ Iran và Venezuela nhằm bổ sung nguồn hàng cho thị trường.

Theo Oilprice