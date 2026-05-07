Suốt bao nhiêu năm nay, Nga vẫn là "quán quân thế giới" trong một lĩnh vực, chưa từng có đối thủ

Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov, Nga vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực trực thăng vận tải hạng nặng, đồng thời nhấn mạnh rằng các máy bay sản xuất trong nước vẫn giữ được khả năng nâng tải vượt trội. Ông cho biết: "Nga là quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực trực thăng vận tải hạng nặng, ví dụ như Mi-26. Không quốc gia nào khác chế tạo trực thăng có khả năng nâng tải trọng lớn như vậy. Năm nay, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu việc thay thế động cơ nhập khẩu cho loại trực thăng này."

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov. Ảnh: Russia Today

Sự trỗi dậy của những "pháo đài bay" thế hệ mới

Ngành công nghiệp hàng không thế giới đang chứng kiến một cuộc đua ngầm về năng lực vận tải tầm xa và hạng nặng. Theo báo cáo mới nhất từ các chuyên gia phân tích quân sự và công nghiệp, Nga không chỉ duy trì được di sản mà còn đang bứt phá mạnh mẽ bằng việc hiện đại hóa toàn diện dây chuyền sản xuất. Việc vượt qua các đối thủ toàn cầu không chỉ nằm ở số lượng máy bay xuất xưởng mà còn ở khả năng làm chủ hoàn toàn các công nghệ lõi cực kỳ phức tạp.

Khác với các dòng trực thăng hạng trung phổ biến, việc chế tạo một chiếc trực thăng hạng nặng đòi hỏi trình độ luyện kim và chế tạo động cơ ở mức thượng thừa. Nga đã chứng minh được rằng, bất chấp những biến động về chuỗi cung ứng, họ vẫn có thể duy trì tốc độ sản xuất ổn định và thậm chí là tăng trưởng ở các dòng máy bay có tải trọng trên 20 tấn. Đây là ngưỡng sức mạnh mà hiện nay rất ít quốc gia trên thế giới có thể chạm tới một cách độc lập.

Sự thành công này bắt nguồn từ chiến lược "nội địa hóa sâu" các thành phần quan trọng. Từ hệ thống truyền động, cánh quạt cho đến các module điện tử điều khiển, tất cả đều được tối ưu hóa để vận hành trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối khi các khách hàng quốc tế cần những giải pháp vận tải siêu trọng mà không một dòng máy bay nào khác có thể đáp ứng.

Động cơ – Trái tim của sự thống trị công nghệ

Yếu tố then chốt giúp Nga "vượt mặt" thế giới chính là công nghệ động cơ turboshaft công suất lớn. Trong lĩnh vực trực thăng hạng nặng, động cơ không chỉ cần mạnh mà còn phải có độ bền cao và khả năng bảo trì linh hoạt. Các bước tiến mới trong việc phát triển dòng động cơ PD-12V và các biến thể nâng cấp đã cho phép trực thăng Nga đạt được hiệu suất bay chưa từng có.

Việc làm chủ công nghệ động cơ cho phép Nga tự do thiết kế các khung thân máy bay khổng lồ mà không bị giới hạn bởi các rào cản kỹ thuật từ bên ngoài. Điều này trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của nhiều dự án trực thăng hạng nặng khác trên thế giới, vốn thường xuyên bị trì hoãn do không tìm được hệ thống động lực phù hợp hoặc phụ thuộc vào linh kiện từ nhiều quốc gia khác nhau.

Bên cạnh đó, việc tích hợp các hệ thống quản lý bay kỹ thuật số (Glass Cockpit) đã biến những cỗ máy khổng lồ vốn được coi là thô kệch trở nên linh hoạt và dễ điều khiển hơn. Khả năng tự động hóa cao trong việc kiểm soát tải trọng và ổn định thân máy bay là một trong những thành tựu công nghệ đáng tự hào nhất, giúp giảm tải áp lực cho phi công và tăng cường độ an toàn trong các nhiệm vụ phức tạp.

Vai trò chiến lược trong chuỗi logistics toàn cầu

Mi-26. Ảnh: Rostec

Không chỉ dừng lại ở mục đích quân sự, sự ảnh hưởng của Nga trong phân khúc trực thăng hạng nặng còn mang ý nghĩa kinh tế và cứu trợ quan trọng. Đây là lựa chọn ưu tiên cho các dự án xây dựng hạ tầng khổng lồ tại những địa hình hiểm trở, nơi đường bộ không thể tiếp cận. Từ việc lắp đặt cột điện cao thế trên đỉnh núi đến việc vận chuyển thiết bị khai thác dầu mỏ, trực thăng hạng nặng của Nga đang đóng vai trò không thể thay thế.

Sự vượt trội này còn được thể hiện qua khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các dòng trực thăng mới của Nga được thiết kế để hoạt động ổn định từ vùng Bắc Cực lạnh giá cho đến những hoang mạc nóng bỏng tại Trung Đông. Tính đa năng và độ tin cậy cực cao trong mọi điều kiện thời tiết đã tạo nên thương hiệu riêng biệt, giúp Nga giữ vững thị phần áp đảo trên thị trường quốc tế.

Trong tương lai gần, các chuyên gia dự báo Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ và ký kết các hợp đồng hợp tác chiến lược. Việc sở hữu đội bay trực thăng hạng nặng hùng hậu không chỉ khẳng định sức mạnh công nghiệp quốc phòng mà còn là công cụ ngoại giao hiệu quả, giúp Nga duy trì ảnh hưởng tại các khu vực đang phát triển, nơi nhu cầu về vận tải hạng nặng đang tăng cao.

Việc Nga dẫn đầu thế giới trong sản xuất trực thăng hạng nặng là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản và sự kế thừa có chọn lọc. Nga đã chọn con đường chuyên sâu vào phân khúc siêu trọng và đã thành công.

Sự khẳng định vị thế dẫn đầu của Nga trong ngành trực thăng hạng nặng không chỉ là câu chuyện về các thông số kỹ thuật, mà là minh chứng cho sức mạnh nội lực của một nền công nghiệp hàng không lâu đời. Với những đột phá về động cơ và hệ thống điều khiển, Nga không chỉ giữ vững "ngôi vương" mà còn đang trực tiếp định nghĩa lại các tiêu chuẩn cho tương lai của ngành hàng không vận tải siêu trọng toàn cầu.