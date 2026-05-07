Nhóm tàu sân bay Pháp áp sát Trung Đông

Tàu sân bay Charles De Gaulle. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết trong một tuyên bố, rằng nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle đã vượt qua kênh đào Suez, trên đường đến phía nam Biển Đỏ.

Việc triển khai này là một phần của sáng kiến ​​đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz sau khi kết thúc xung đột.

Trước đó, khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran mới bùng phát, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điều động tàu sân bay Charles de Gaulle đến phía đông Địa Trung Hải và Biển Đỏ như một biện pháp phòng thủ.

Biển Đỏ (Red Sea) và Vịnh Aden (Gulf of Aden) giáp Trung Đông. (Ảnh: Britanicca)

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 6/5 cho biết, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ là khả thi theo “các thủ tục mới”, sau khi các mối đe dọa từ Mỹ bị "vô hiệu hóa".

Đây dường như là phản ứng đầu tiên của Iran đối với việc Washington đình chỉ “Dự án Tự do”, một chiến dịch nhằm hướng dẫn các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ đã khởi động "Dự án Tự do" vào ngày 3/5, nhưng đã tạm dừng vào ngày 5/5, với lý do có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuyên bố không nêu rõ các thủ tục mới là gì, nhưng phía Iran đã cảm ơn các thuyền trưởng và chủ tàu đóng tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman vì sự hợp tác của họ liên quan đến việc đi lại qua tuyến đường thủy “phù hợp với các quy định của Iran”.

Iran đã tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz và công bố kế hoạch thu phí đối với các tàu thuyền khi đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã cảnh báo rằng kế hoạch này là bất hợp pháp theo luật hàng hải và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.