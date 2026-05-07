Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm tàu sân bay Pháp áp sát Trung Đông

Theo Minh Hạnh | 07-05-2026 - 07:38 AM | Tài chính quốc tế

Nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang tiến vào Biển Đỏ và Vịnh Aden, khi Pháp và Anh tiếp tục chuẩn bị cho một nhiệm vụ tiềm năng nhằm giúp giải tỏa eo biển Hormuz.

Nhóm tàu sân bay Pháp áp sát Trung Đông- Ảnh 1.

Tàu sân bay Charles De Gaulle. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết trong một tuyên bố, rằng nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle đã vượt qua kênh đào Suez, trên đường đến phía nam Biển Đỏ.

Việc triển khai này là một phần của sáng kiến ​​đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz sau khi kết thúc xung đột.

Trước đó, khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran mới bùng phát, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điều động tàu sân bay Charles de Gaulle đến phía đông Địa Trung Hải và Biển Đỏ như một biện pháp phòng thủ.

Nhóm tàu sân bay Pháp áp sát Trung Đông- Ảnh 2.

Biển Đỏ (Red Sea) và Vịnh Aden (Gulf of Aden) giáp Trung Đông. (Ảnh: Britanicca)

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 6/5 cho biết, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ là khả thi theo “các thủ tục mới”, sau khi các mối đe dọa từ Mỹ bị "vô hiệu hóa".

Đây dường như là phản ứng đầu tiên của Iran đối với việc Washington đình chỉ “Dự án Tự do”, một chiến dịch nhằm hướng dẫn các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ đã khởi động "Dự án Tự do" vào ngày 3/5, nhưng đã tạm dừng vào ngày 5/5, với lý do có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuyên bố không nêu rõ các thủ tục mới là gì, nhưng phía Iran đã cảm ơn các thuyền trưởng và chủ tàu đóng tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman vì sự hợp tác của họ liên quan đến việc đi lại qua tuyến đường thủy “phù hợp với các quy định của Iran”.

Iran đã tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz và công bố kế hoạch thu phí đối với các tàu thuyền khi đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã cảnh báo rằng kế hoạch này là bất hợp pháp theo luật hàng hải và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
pháp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại Nhật Bản, chốt Trung Quốc, dự án đường sắt cao tốc của quốc gia Đông Nam Á bị đội vốn gần 4 tỷ USD, chậm tiến độ gần 1 thập kỷ, dự kiến 2031 mới xong

Loại Nhật Bản, chốt Trung Quốc, dự án đường sắt cao tốc của quốc gia Đông Nam Á bị đội vốn gần 4 tỷ USD, chậm tiến độ gần 1 thập kỷ, dự kiến 2031 mới xong Nổi bật

Nga nhận tin buồn từ Mỹ

Nga nhận tin buồn từ Mỹ Nổi bật

WHO cảnh báo virus Hanta bùng phát trên du thuyền có tỷ lệ tử vong tới 50%, đang truy vết hành khách đi cùng chuyến bay bệnh nhân

WHO cảnh báo virus Hanta bùng phát trên du thuyền có tỷ lệ tử vong tới 50%, đang truy vết hành khách đi cùng chuyến bay bệnh nhân

00:10 , 07/05/2026
Đường dây buôn lậu chip bị phá, giá máy chủ AI NVIDIA B300 tại Trung Quốc tăng lên 1 triệu USD: Cao gấp đôi tại Mỹ

Đường dây buôn lậu chip bị phá, giá máy chủ AI NVIDIA B300 tại Trung Quốc tăng lên 1 triệu USD: Cao gấp đôi tại Mỹ

22:51 , 06/05/2026
Tỷ phú Bill Gates bất ngờ rao bán nhà: Rộng khoảng 260 m² với 4 phòng ngủ, giá chỉ 4,8 triệu USD

Tỷ phú Bill Gates bất ngờ rao bán nhà: Rộng khoảng 260 m² với 4 phòng ngủ, giá chỉ 4,8 triệu USD

22:22 , 06/05/2026
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ bỏ thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ tỷ phú

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ bỏ thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ tỷ phú

22:00 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên