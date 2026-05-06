'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ bỏ thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ tỷ phú

Tài khoản thuộc Sohu và QQ đưa tin tháng 4, Trì Trọng Thụy từ chối toàn bộ tài sản thương mại và cổ phần, chỉ giữ lại quyền quản lý Bảo tàng gỗ Tử đàn (hay gỗ Đàn hương đỏ) tại buổi phân chia di sản của vợ Trần Lệ Hoa. Một số người cho rằng cần nam diễn viên lên tiếng xác thực.

Năm 1990, khi Trì Trọng Thụy 38 tuổi và Trần Lệ Hoa 49 tuổi, họ kết hôn. Một người là "Đường Tăng" nổi tiếng khắp nơi nhờ phim Tây du ký , người còn lại là nữ doanh nhân tay trắng lập nghiệp, từng ly hôn và có ba con. Khoảng cách 11 tuổi cùng sự chênh lệch lớn về tài sản khiến Trì Trọng Thụy ngay từ ngày cưới đã bị gán mác “ăn bám”, “ở rể”.

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy dần rời xa giới giải trí. Ông là cùng Trần Lệ Hoa xây dựng Bảo tàng gỗ Tử đàn. Để thu thập gỗ tử đàn quý hiếm, họ nhiều lần lặn lội vào rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Bảo tàng sau đó lưu giữ hơn 300 món nội thất tử đàn thời Minh - Thanh, cùng 16 mô hình cổng thành Bắc Kinh xưa được phục dựng theo tỷ lệ 1:10.

Bảo tàng gỗ Tử đàn của vợ chồng Trì Trọng Thụy được xây dựng trên diện tích 25.000 m2, khu vực trưng bày rộng hơn 9.500 m2.

Truyền thông Trung Quốc viết cuộc sống thường ngày của họ đậm quy tắc gia đình kiểu cũ. Trần Lệ Hoa như “chủ tịch” trong nhà, còn Trì Trọng Thụy được gọi là “ông Trì”. Hai người thống nhất rằng mọi việc trong gia đình và công ty đều do bà quyết định, ông không can thiệp. Nếu Trần Lệ Hoa về muộn, cả nhà sẽ đợi bà về ăn cơm cùng.

Những năm cuối đời, sức khỏe Trần Lệ Hoa yếu đi, thường xuyên phải nhập viện. Trì Trọng Thụy gần như coi bệnh viện là nhà. Theo lời hộ lý, mỗi sáng ông đều có mặt từ 5 giờ, mang theo khăn nóng, lược gỗ và bình giữ nhiệt. Ông tự tay lau mặt, chải tóc cho bà. Trong những hình ảnh truyền thông ghi lại sau này, ông thường đẩy xe lăn, cùng bà phơi nắng trong sân tứ hợp viện của gia đình.

Ngày 5/4, Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Cáo phó được công bố sau 48 giờ. Trong khoảng thời gian đó, mạng xã hội dấy lên nhiều đồn đoán, chế giễu rằng Trì Trọng Thụy đang tính toán khối tài sản hàng trăm tỷ.

Theo bảng xếp hạng nữ doanh nhân tự thân toàn cầu của Hurun năm 2026, tài sản của Trần Lệ Hoa đạt 47 tỷ NDT (khoảng 6,8 tỷ USD). Di chúc của bà viết Tập đoàn Phú Hoa, Câu lạc bộ Trường An… sẽ do con trai và hai con gái thừa kế. Là chồng hợp pháp, Trì Trọng Thụy hoàn toàn có quyền nhận một nửa tài sản chung của vợ chồng trước, sau đó tiếp tục chia phần còn lại cùng các con.

Tại buổi phân chia di sản, Trì Trọng Thụy ký tên, tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản thương mại, cổ phần và bất động sản đứng tên Trần Lệ Hoa. Thứ duy nhất ông nhận là quyền quản lý trọn đời Bảo tàng gỗ.

Từ năm 2017, khi Trần Lệ Hoa lần đầu công khai nói về việc phân chia tài sản, Trì Trọng Thụy đã viết tay một bản tuyên bố: “Tôi cưới bà ấy, không phải cưới tiền". Trong một chương trình truyền hình năm 2018, khi bà vừa nhắc đến chuyện tài sản, ông lập tức từ chối: “Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần bà ấy khỏe mạnh".

Ngày 9/4, lễ tang của Trần Lệ Hoa được tổ chức tại Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh. Truyền thông ghi lại cảnh Trì Trọng Thụy đứng ở hàng đầu, gầy đi trông thấy, mắt sưng đỏ.