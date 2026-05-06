Quốc gia tuyên bố tạo lập quân đội lớn nhất châu Âu

Ngày 6/5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosinyak-Kamysh tuyên bố nước này đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội mạnh nhất châu Âu năm 2030, trong lễ khai mạc triển lãm vũ khí Defense24DAYS.

Ông Kosinyak-Kamysh cho biết chiến lược của Ba Lan là đạt quy mô 500.000 quân nhân, gồm lực lượng dự bị và binh sĩ tại ngũ.

Theo ông, an ninh quốc gia không thể đảm bảo nếu thiếu sự tham gia của người dân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống huấn luyện quốc phòng và sự chuẩn bị của xã hội trong các tình huống khủng hoảng.

Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định quân đội Ba Lan đang trong quá trình chuyển đổi, rút kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine, đặc biệt là việc sử dụng rộng rãi các hệ thống không người lái và công nghệ mới.

Ông cũng nhấn mạnh châu Âu cần tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh, không thay thế vai trò của Mỹ nhưng phải củng cố tiềm lực phòng thủ riêng.

Ngày 26/5, hơn 3.500 binh sĩ từ các nước NATO cùng hàng trăm đơn vị khí tài quân sự đã tham gia cuộc tập trận Amber Shock tại thao trường thành phố Orzysz, Ba Lan.

Mục tiêu chính của cuộc tập trận là rèn luyện các hành động chiến thuật, tăng cường phối hợp giữa đồng minh và kiểm tra khả năng tương thích của các đơn vị trong huấn luyện chiến đấu.

Với kế hoạch này, Ba Lan kỳ vọng sẽ trở thành quốc gia sở hữu lực lượng quân đội lớn nhất châu Âu năm 2030, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm trong an ninh khu vực.