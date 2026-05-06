Cuba vừa công bố một quy định mới, người dân trong và ngoài nước được trực tiếp hưởng lợi

Từ sáng sớm ngày 1/5, hàng trăm nghìn người dân thủ đô La Habana đã đổ về Quảng trường phản đế Jo-sé Martí để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: TTXVN

Đó là luật mới về di cư, nhập cư và quốc tịch.

Theo PV TTXVN tại La Habana, vào ngày 5/5, Chính phủ Cuba đã công bố luật mới trên, đánh dấu bước cập nhật toàn diện về khung pháp lý trong lĩnh vực này.

Cụ thể, Luật mới ở Cuba được xây dựng sau quá trình tham vấn với 37 cơ quan, nhằm hoàn thiện quy định về quyền, nghĩa vụ di cư và thích ứng với xu hướng di chuyển hiện nay.

Theo TTXVN, các điều khoản mới trong luật trên thể hiện một bước tiến đáng kể trong phạm vi khung pháp lý, mở rộng đáng kể cấu trúc pháp lý hiện có. Trong đó có xác định rõ hơn các quyền và nghĩa vụ di cư, tăng cường mối quan hệ với người Cuba cư trú ở nước ngoài và điều chỉnh khung pháp lý cho phù hợp với động lực di chuyển của con người hiện nay.

Đáng chú ý, một trong những yếu tố trọng tâm và cũng là điểm mới là việc giới thiệu khái niệm "Cư trú Di cư hiệu quả", công nhận những cá nhân (người Cuba hoặc người nước ngoài) cư trú tại quốc gia này tổng cộng hơn 180 ngày mỗi năm, hoặc những người ngay cả khi không đáp ứng yêu cầu này, chứng minh được mối liên hệ với quốc gia thông qua gia đình, việc làm, kinh tế hoặc tài sản là cư dân.

Ngoài ra, giới hạn 24 tháng trước đây đối với công dân Cuba cư trú ở nước ngoài cũng được bãi bỏ. Thay vào đó, luật mới quy định rằng không có giới hạn thời gian lưu trú của họ trong nước và việc gia tăng số lượng người có tư cách di cư được dừng lại.

Đáng chú ý, về quyền, luật mới khẳng định lại rằng người Cuba cư trú ở nước ngoài vẫn duy trì quyền sử dụng, hưởng thụ và tự do định đoạt tài sản của họ trong lãnh thổ quốc gia, phù hợp với Hiến pháp Cộng hòa.

Đại tá Mario Méndez Mayedo, Cục trưởng Cục Nhận dạng, Nhập cư và Người nước ngoài thuộc Bộ Nội vụ Cuba, công bố về việc ban hành Luật Di cư, Nhập cư và Quốc tịch mới. Ảnh: TTXVN

Luật mới cũng tổ chức lại các loại hình nhập cư cho công dân Cuba và người nước ngoài, kết hợp các phân loại mới như cư trú tạm thời và cư trú nhân đạo. Đồng thời, luật còn mở rộng các căn cứ để được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn tại Cuba, bao gồm quan hệ gia đình, thời gian lưu trú trong nước, trình độ chuyên môn và khả năng đầu tư.

Mặt khác, về vấn đề quốc tịch, khái niệm "quốc tịch hiệu lực" cũng được luật mới đưa ra. Cụ thể, nước này công nhận khả năng sở hữu quốc tịch khác mà không mất quốc tịch Cuba, mặc dù nghĩa vụ sử dụng quốc tịch Cuba trong các giao dịch hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia vẫn được duy trì. Ngoài ra, các quy trình để có được, từ bỏ, mất, tước bỏ và khôi phục quốc tịch cũng được luật mới quy định, bao gồm các yêu cầu cụ thể hơn đối với việc nhập tịch.

Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư

Đây không phải là lần đầu Cuba có những thay đổi mạnh mẽ về luật cũng như chính sách nhằm cải cách nền kinh tế.

Trước đó, vào ngày 17/4, Hội đồng Nhà nước Cuba đã thông qua Nghị định luật về Tình trạng Nhập cư cho Nhà đầu tư và Doanh nghiệp là công dân Cuba cư trú ở nước ngoài. Đây là một trong những biện pháp của Cuba nhằm thu hút nguồn lực tài chính ở nước ngoài bên cạnh nguồn nội lực.

Văn bản pháp luật này được cho là phù hợp với các biện pháp đã được Chính phủ Cuba phê duyệt liên quan đến sự tham gia của công dân Cuba cư trú ở nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Trước đó nữa, Chính phủ Cuba đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế. Chẳng hạn, Cuba cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp. Người nông dân độc lập, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ và người lao động sẽ được tự do thương mại sản phẩm một cách trực tiếp nằm trong khung giá trần được quy định.