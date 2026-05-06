Chiếc Boeing 747-8i được tặng cho ông Trump sớm trở thành chuyên cơ Tổng thống

Không quân Mỹ cho biết, chiếc máy bay mới có tên gọi là VC-25B Bridge và sẽ được sơn màu đỏ - trắng - xanh lam theo lựa chọn của Tổng thống Trump.

Việc sử dụng máy bay này là giải pháp tạm thời trong thời gian hoàn thành công việc chế tạo phi cơ chủ lực VC-25B mới dành cho nguyên thủ quốc gia, loại phi cơ này sẽ thay thế VC-25A đã lỗi thời.

Không lực Mỹ vào tháng 2/2025 cho biết, một nhóm công tác đặc biệt đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất đối với máy bay chủ lực Boeing VC-25B.

Dự án Boeing 747-8 của Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù tại Mỹ đã xuất hiện những câu hỏi về tính hợp pháp và đạo đức của việc tiếp nhận máy bay được tặng, Lầu Năm Góc đã chấp nhận chiếc Boeing 747-8i của Qatar vào tháng 5 năm ngoái và cho biết sẽ nhanh chóng thực hiện những sửa đổi cần thiết.

Công tác cải tạo bắt đầu từ tháng 9. Nếu đi vào hoạt động trong mùa Hè này, toàn bộ chu trình cải tạo chiếc phi cơ sẽ mất chưa đầy một năm.

Tốc độ này trái ngược hoàn toàn với tiến độ tiêu chuẩn để chuẩn bị máy bay cho Tổng thống Mỹ, vốn thường mất vài năm.

Ông Donald Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích tình trạng của các máy bay VC-25A hiện có. Hai chiếc Boeing 747-200B được cải tiến sâu này đã được đưa vào sử dụng từ năm 1990 và tuổi đời của chúng khiến việc bảo trì trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Đồng thời Tập đoàn Boeing vẫn chưa thể bàn giao mẫu máy bay kế nhiệm - chiếc VC-25B, vốn ban đầu dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024, nhưng hiện được dự đoán không sớm hơn năm 2028.

Năm 2025, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Maynke cho biết chi phí sửa đổi máy bay của Qatar sẽ dưới 400 triệu USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với các ước tính trước đó, dự kiến ở mức gần 1 tỷ USD.

Theo ông Maynke, nguồn kinh phí sẽ được lấy từ các khoản tiền chưa sử dụng của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35A Sentinel.