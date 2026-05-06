Cháy trung tâm thương mại, ít nhất 8 người chết và khoảng 40 người bị thương

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm thương mại Arghavan, nằm ở thị trấn Andisheh, gần thủ đô Tehran, Iran.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ tòa nhà nhiều tầng. Những đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa, trong khi cột khói đen dày đặc bốc cao, khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn theo dõi.

Hiện trường sự việc

Đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết, nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định và đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, vật liệu ốp bên ngoài tòa nhà có tính dễ cháy, được cho là yếu tố khiến đám cháy lan nhanh và khó kiểm soát. Thông tin này cũng được hãng tin Mizan dẫn lại.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ hỏa hoạn có liên quan đến căng thẳng quân sự giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang nhạy cảm, khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Trước đó, các cuộc tấn công mới nhằm vào UAE đã làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột. Phía Iran phủ nhận liên quan đến các vụ việc này.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch “Dự án Tự do" trong thời gian ngắn nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Iran, sau nhiều tuần chưa đạt được thỏa thuận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng khẳng định thỏa thuận ngừng bắn với Iran “chưa kết thúc”, đồng thời nhấn mạnh Washington sẵn sàng phản ứng nếu tình hình leo thang trở lại.

Hiện công tác cứu hộ tại hiện trường vụ cháy vẫn đang được triển khai, trong khi giới chức tiếp tục làm rõ nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ thiệt hại.

Nguồn: The Sun