Samsung vừa làm được điều chưa từng có, phá vỡ lời nguyền Hàn Quốc suốt nhiều năm

Cổ phiếu Samsung Electronics vừa ghi nhận mức tăng bùng nổ hơn 10% trong phiên giao dịch thứ Tư, đẩy giá trị vốn hóa của gã khổng lồ bán dẫn này vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Đây là kết quả của làn sóng hưng phấn từ các nhà đầu tư khi dòng tiền liên tục đổ dồn vào nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Với cột mốc này, Samsung đã trở thành doanh nghiệp châu Á thứ hai trong lịch sử chạm tay vào con số 1.000 tỷ USD, sau TSMC của Đài Loan (Trung Quốc). Theo dữ liệu từ FactSet, đây là lần đầu tiên gã khổng lồ Hàn Quốc xác lập vị thế kỷ lục này kể từ cuối tháng 2.

Đà thăng hoa của cổ phiếu Samsung được kích ngòi bởi báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 đầy ấn tượng công bố tuần trước:

Lợi nhuận hoạt động: Tăng vọt hơn 8 lần, chạm mốc 57,2 nghìn tỷ won.

Doanh thu: Đạt kỷ lục 133,9 nghìn tỷ won.

Đặc biệt: Chỉ riêng lợi nhuận quý 1 đã vượt qua tổng lợi nhuận của cả năm 2025 (43,6 nghìn tỷ won).

Bên cạnh đó, thị trường còn rúng động trước thông tin Apple đang tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò với Samsung và Intel để sản xuất chip tại Mỹ. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước đi chiến lược của “Táo khuyết” nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác lâu năm TSMC.

Hưởng ứng theo đà tăng của Samsung, cổ phiếu của SK Hynix cũng nhảy vọt hơn 9%, kéo chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 5% và lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 7.000 điểm.

Động lực chính giúp biên lợi nhuận của Samsung cải thiện mạnh mẽ chính là dòng chip nhớ băng thông cao (HBM). Dù từng để mất lợi thế dẫn đầu vào tay đối thủ SK Hynix, Samsung đang nỗ lực không ngừng để lật ngược thế cờ trong phân khúc bộ nhớ AI đầy màu mỡ này.

Tháng 2 vừa qua, Samsung khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành công ty đầu tiên trên thế giới bắt đầu sản xuất hàng loạt và cung ứng dòng chip HBM4 cho các khách hàng chiến lược.

HBM4 hiện là thế hệ bộ nhớ băng thông cao thứ sáu và cũng là hiện đại nhất. Những con chip này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò xương sống trong kiến trúc AI Vera Rubin sắp tới của Nvidia - nền tảng sức mạnh cho các trung tâm dữ liệu xử lý những tác vụ AI phức tạp nhất hành tinh.

Theo nhận định từ Morningstar, nhu cầu bùng nổ từ chi tiêu cho hạ tầng AI, kết hợp với tình trạng nguồn cung thắt chặt do hạn chế về công suất, đã đẩy giá chip bán dẫn và các chi phí đầu vào lên mức cao kỷ lục, đặc biệt là tại thị trường Hàn Quốc. Với việc chiếm giữ long mạch của ngành công nghiệp bổ trợ AI, Samsung đang đứng trước cơ hội củng cố vị thế độc tôn của mình trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Kỳ tích vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD của Samsung không chỉ là thắng lợi của một tập đoàn, mà còn là lời khẳng định cho sự trỗi dậy của bản lĩnh Á Đông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều thập kỷ, thế giới vốn đã quen với sự thống trị tuyệt đối của Thung lũng Silicon, nơi các gã khổng lồ Mỹ mặc định nắm giữ ngôi vương về vốn hóa. Việc Samsung phá vỡ “lời nguyền” định giá thấp (Korea Discount) để đứng ngang hàng với Apple hay Microsoft đã chứng minh một chân lý mới: Trong cuộc đua AI, kẻ nắm giữ “thượng nguồn” linh kiện mới là kẻ nắm giữ vận mệnh cuộc chơi.

Theo: CNBC