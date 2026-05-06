Thành phố của Nga ghi nhận sự cố trên diện rộng: Nhiều người dùng phàn nàn với chung một lý do

Cơn địa chấn kỹ thuật trong đêm

Rạng sáng ngày 5/5/2026, các dịch vụ giám sát hạ tầng mạng tại Nga, điển hình là Detector404, đã ghi nhận một đợt bùng nổ khiếu nại về tình trạng mất kết nối internet di động tại Moscow và Saint Petersburg (Nga). Không chỉ dừng lại ở việc không thể truy cập web, hàng loạt ứng dụng ngân hàng, gọi xe và nhắn tin phổ biến đã hoàn toàn "đóng băng", biến những chiếc điện thoại thông minh đắt tiền thành những "cục gạch" đúng nghĩa.

Tại Saint Petersburg, làn sóng gián đoạn bắt đầu lan rộng từ nửa đêm. Người dùng báo cáo rằng các ứng dụng quan trọng như Telegram, DeepSeek, T-Bank và Discord đều không thể truy cập. Ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ internet cố định như Skynet cũng ghi nhận những bất ổn tương tự. Tình trạng này không phân biệt hệ điều hành, ảnh hưởng đồng loạt tới cả thiết bị Android lẫn iOS, tạo nên một sự hỗn loạn nhẹ trong việc duy trì liên lạc và xử lý công việc trực tuyến.

Tại thủ đô Moscow, tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn. Chỉ trong vòng 24 giờ, số lượng phản hồi về sự cố đã lên tới gần 2.900 lượt. Một chi tiết đáng chú ý là ngay cả những trang web thuộc "danh sách trắng" (white lists) – vốn được ưu tiên băng thông và bảo mật – cũng không thể mở được. Điều này cho thấy quy mô của sự cố lần này không đơn thuần là lỗi cục bộ của một nhà mạng mà dường như liên quan đến một sự điều chỉnh hạ tầng ở cấp độ hệ thống.

Những con số "biết nói" và sự đình trệ của hệ sinh thái số

Theo thống kê từ các đơn vị quan sát, có tới 83% các khiếu nại liên quan trực tiếp đến lỗi kết nối tổng thể. Các nền tảng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm những "ông lớn" trong ngành viễn thông và công nghệ như MTS, Beeline, MegaFon, Yota và ứng dụng gọi xe quốc dân Yandex Go.

Việc mất kết nối đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền lên nền kinh tế số.

Dịch vụ di chuyển: Yandex Go đã phải phát đi cảnh báo về việc hành khách có thể không gọi được xe hoặc tài xế không nhận được định vị do lỗi tín hiệu.

Tài chính cá nhân: Các ngân hàng lớn như Sber hay T-Bank đã lập tức phải đưa ra các hướng dẫn khẩn cấp cho khách hàng, khẳng định các chi nhánh vật lý và cây ATM vẫn hoạt động bình thường để giảm bớt sự lo lắng về việc giao dịch bị gián đoạn.

An ninh thông tin: Việc các ứng dụng nhắn tin mã hóa và công cụ AI bị ngắt kết nối gây ra sự đứt gãy trong luồng thông tin trao đổi của các doanh nghiệp và tổ chức.

Đáng chú ý, trước đó nhà mạng Beeline đã từng đưa ra thông báo về việc hạn chế internet di động tại Moscow từ ngày 5/5 đến 9/5. Tuy nhiên, việc sự cố lan rộng sang cả Saint Petersburg và ảnh hưởng đến hầu hết các nhà mạng lớn đã cho thấy một kịch bản phức tạp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu của người dùng.

Nguyên nhân chính thức của sự cố mất mạng vẫn chưa được công bố. Trước đó, Beeline đã cảnh báo về khả năng hạn chế truy cập internet di động tại Moscow từ ngày 5 đến 9 tháng 5. Sau đó, cư dân St. Petersburg cũng bắt đầu nhận được những thông báo tương tự.