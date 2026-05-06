Đường dây buôn lậu chip bị phá, giá máy chủ AI NVIDIA B300 tại Trung Quốc tăng lên 1 triệu USD: Cao gấp đôi tại Mỹ

Tháng 4/2026, giá máy chủ AI Nvidia B300 tại Trung Quốc đạt khoảng 7 triệu nhân dân tệ, tương đương 1 triệu USD, gần gấp đôi so với mức 550.000 USD tại Mỹ. Nguyên nhân được xác định là các cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây buôn lậu chip, khiến nguồn cung trên thị trường xám cạn kiệt trong khi nhu cầu tính toán AI từ các công ty công nghệ Trung Quốc vẫn rất mạnh.

Theo bốn nguồn tin trong ngành, giá máy chủ B300 đã tăng dần từ đầu năm, nhưng đà tăng trở nên mạnh hơn sau khi các kênh phân phối không chính thức bị siết chặt. Reuters là cơ quan đầu tiên đưa tin về mức giá triệu đô này, các nguồn tin yêu cầu ẩn danh do vấn đề nhạy cảm.

Khay GPU AI B300 của NVIDIA

Tháng 3/2026, vụ truy tố Yih-Shyan “Wally” Liaw, đồng sáng lập Supermicro – một đối tác quan trọng của Nvidia, đã làm nghẽn dòng cung cấp chip cao cấp vào Trung Quốc, góp phần làm gia tăng mức phí khan hiếm. Ngay cả khi nhiều công ty tránh nắm giữ trực tiếp phần cứng Nvidia trên sổ sách để giảm rủi ro từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhu cầu tính toán AI vẫn duy trì ở mức cao, khiến việc tiếp cận thiết bị trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, một số doanh nghiệp chuyển sang thuê máy chủ B300, với mức phí lên tới 190.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho hợp đồng một năm, thay vì mua trực tiếp với giá 1 triệu USD. Đồng thời, dữ liệu từ Morgan Stanley cho thấy thị phần sử dụng token AI toàn cầu của các mô hình Trung Quốc đã tăng từ 5% lên 32% trong một năm, với MiniMax, Zhipu và Qwen của Alibaba báo cáo mức tăng gấp 6–7 lần chỉ trong vài tháng, phản ánh sức ép khổng lồ lên nhu cầu phần cứng cao cấp.

Về mặt kỹ thuật, mỗi máy chủ B300 tích hợp tám GPU, sở hữu 288 GB bộ nhớ băng thông cao và đạt hiệu năng khoảng 14 petaFLOPS ở độ chính xác FP4, nằm trong nhóm hệ thống mạnh nhất hiện nay cho các tác vụ suy luận AI. Nvidia và các đối tác, như Supermicro, đã bắt đầu xuất xưởng dòng sản phẩm này từ tháng 9/2025.

Hệ thống máy chủ AI GPU NVIDIA

Bên cạnh đó, sự không chắc chắn xung quanh việc xuất khẩu chip H200 cũng góp phần đẩy giá B300 lên cao, khi các bên vẫn chưa thống nhất các điều kiện giao dịch. Nvidia khẳng định B300 bị hạn chế bán tại Trung Quốc, yêu cầu các đối tác tuân thủ nghiêm ngặt và cảnh báo rằng việc phân phối trái phép hệ thống phức tạp có thể dẫn đến rủi ro vận hành và không được hỗ trợ kỹ thuật.

Diễn biến này nhấn mạnh rằng trong bối cảnh AI bùng nổ, quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng tính toán đang trở thành yếu tố quyết định, bên cạnh năng lực của mô hình. Với mức giá 1 triệu USD, rào cản gia nhập thị trường đối với các công ty nhỏ hơn càng trở nên rõ ràng, đồng thời tạo ra áp lực lớn đối với việc lập kế hoạch và vận hành hạ tầng AI tại Trung Quốc.