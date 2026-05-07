Điểm nóng xung đột ngày 7-5: Iran đe dọa các căn cứ quân sự châu Âu

Căng thẳng tại vịnh Ba Tư tiếp tục leo thang khi Iran mở đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), đồng thời bị cáo buộc tập kích tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Euronews cho hay Tehran còn công bố bản đồ hàng hải riêng cho khu vực này, cảnh báo tàu chiến Mỹ và tàu chở dầu không được đi qua những tuyến mà Iran ban hành lệnh cấm.

Động thái này được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thúc đẩy. Kế hoạch mới mở rộng vùng giám sát và kiểm soát của Iran từ eo biển Hormuz tới khu vực gần Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Đây được xem như tuyến trung chuyển quan trọng giúp UAE xuất khẩu dầu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz.

Một tàu kéo Iran ở phía trước, trong khi các tàu chở hàng đang neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas - Iran ngày 4-5. Ảnh: AP

Diễn biến trên nhanh chóng đẩy tình hình tại eo biển Hormuz tới sát ngưỡng đối đầu trực tiếp khi Mỹ cùng thời điểm triển khai chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump gọi là "Dự án Tự do".

Đến chiều 4-5 (giờ địa phương) xuất hiện thông tin về việc có các phát súng cảnh cáo nhằm vào lực lượng Hải quân Mỹ trong khu vực. Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết một số xuồng cao tốc của IRGC đã bị đánh chìm.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper tiết lộ quân đội Mỹ đã mở một hành lang an toàn qua eo biển Hormuz để tàu thuyền có thể nối lại hoạt động. Ông khẳng định tuyến đường này đã được rà soát, không còn thủy lôi Iran.

Tuy nhiên, không lâu sau các tuyên bố của CENTCOM, Tổng thống Donald Trump hôm 5-5 thông báo tạm dừng chiến dịch "Dự án Tự do", với lý do đàm phán với Iran có tiến triển.

Giữa lúc tình hình vùng Vịnh khó lường, chính trị gia bảo thủ Hossein Shariatmadari, nhân vật thân cận với cố giáo chủ Iran Ali Khamenei, viết trên báo Kayhan rằng: "Các căn cứ quân sự của những nước châu Âu được Mỹ sử dụng có thể và phải trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công quân sự của chúng ta".

Ông Shariatmadari cảnh báo thêm: "Châu Âu rất dễ tổn thương trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào từ Iran và gần như không có khả năng chống đỡ. Các nước châu Âu biết chúng ta có thể tấn công họ và một khi ra tay sẽ đánh rất mạnh".

Chiều ngược lại, bên trong Iran cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hãng Mehr ngày 5-5 đưa tin hỏa hoạn đã xảy ra tại cảng Dayyer, tỉnh Bushehr. Hậu qả khiến 2 tàu thương mại bằng sợi thủy tinh đã bốc cháy.

Trong khi đó, một số cư dân ở miền Nam Iran, đặc biệt tại Bandar Abbas và đảo Qeshm đăng tải thông tin trên mạng xã hội rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ.

Kênh Telegram Vahid Online cũng cho biết đã nhận được tin nhắn từ một số người dân tỉnh Hormozgan về các tiếng nổ này.