Nga đã bắt đầu nối lại hoạt động mua ngoại tệ và vàng cho Quỹ Phúc lợi Quốc gia sau gần một năm gián đoạn, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh nhờ căng thẳng tại Trung Đông giúp nguồn thu xuất khẩu của Moscow cải thiện đáng kể.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Nga, trong tháng 5, nước này sẽ mua lượng ngoại tệ và vàng trị giá khoảng 110 tỷ rúp (gần 1,5 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái Nga quay lại bổ sung quỹ dự trữ này.

Động thái trên cho thấy Điện Kremlin đang tranh thủ giai đoạn giá năng lượng leo thang để củng cố bộ đệm tài chính, sau khi phải rút mạnh từ quỹ này nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách và tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo quy tắc tài khóa của Nga, phần thu ngân sách từ dầu khí vượt ngưỡng giá dầu 59 USD/thùng sẽ được chuyển vào Quỹ Phúc lợi Quốc gia, còn khi giá thấp hơn ngưỡng này, quỹ sẽ được rút ra để bù thiếu hụt. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Nga đã sử dụng khoảng 419 tỷ rúp từ quỹ để bù đắp phần hụt thu do giá dầu yếu hơn kỳ vọng.

Tính đến ngày 1/5, lượng tài sản có thể sử dụng ngay trong Quỹ Phúc lợi Quốc gia còn khoảng 3,6 nghìn tỷ rúp, giảm 14% so với đầu năm và thấp hơn khoảng 60% so với thời điểm trước khi xung đột Ukraine bùng phát.

Trước đó, cuối tháng 3, quy mô tài sản thanh khoản của quỹ vẫn ở mức khoảng 3,9 nghìn tỷ rúp. Điều này cho thấy dù giá dầu tăng đã mang lại nguồn thu đáng kể, khả năng tài chính dự phòng của Nga vẫn suy giảm mạnh so với giai đoạn trước chiến sự.

Thực tế, đầu năm nay giới hoạch định chính sách Nga từng tính tới việc hạ ngưỡng giá dầu dùng trong quy tắc ngân sách để làm chậm tốc độ cạn kiệt quỹ dự trữ.

Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó bị gác lại khi giá dầu Nga tăng mạnh nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Chính quyền Mỹ cũng tạm thời nới áp lực trừng phạt đối với một số dòng chảy dầu, góp phần giúp xuất khẩu năng lượng của Nga hưởng lợi.

Dù vậy, Moscow vẫn tỏ ra thận trọng. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là ổn định tài chính, giảm phụ thuộc vào giá dầu và bảo đảm dự trữ đủ để chống đỡ ít nhất 3 năm trong điều kiện thị trường năng lượng yếu.

Ông cũng cảnh báo rằng những điều kiện thuận lợi hiện tại có thể không kéo dài lâu, nhất là khi thị trường dầu thế giới vẫn biến động mạnh vì địa chính trị và khả năng thay đổi cán cân cung cầu trong khối OPEC+.

Theo Financial Post﻿