Iran sẵn sàng hỗ trợ tàu thương mại tại eo biển Hormuz

Theo Kông Anh/VTC News | 07-05-2026 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Theo thông cáo chính thức gửi thuyền trưởng do Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA công bố, Tehran sẵn sàng hỗ trợ các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Ngày 7/5, Iran ban hành thông báo chính thức về việc hỗ trợ cho thuyền trưởng tàu thương mại tại eo biển Hormuz và vùng biển lân cận. Theo Odaily, thông báo nêu rõ các cảng của Iran sẵn sàng cung cấp đầy đủ dịch vụ hàng hải, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ y tế cho tàu thuyền.

Sáng kiến ​​này là một phần trách nhiệm của Iran trong an toàn hàng hải và dịch vụ cảng, thể hiện cam kết của cảng Iran trong việc hỗ trợ hoạt động hàng hải an toàn và bền vững của tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Tàu hoạt động trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng chiến dịch hàng hải của Washington, được gọi là “Dự án Tự do” vốn nhằm mục đích tạo điều kiện cho tàu thuyền trên thế giới bị mắc kẹt đi lại an toàn qua eo biển.

Việc tạm dừng chiến dịch của Mỹ diễn ra sau những dấu hiệu tiến triển trong cuộc đối thoại ngoại giao đang diễn ra giữa Washington và Tehran. Tổng thống Mỹ Donald ám chỉ rằng thỏa thuận tiềm năng với Iran có thể sắp đạt được trước hoạt động quốc tế sắp tới của ông.

Trước đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng kêu gọi tất cả tàu thuyền chỉ đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp để đảm bảo an toàn.

"Hành lang do Iran cung cấp là con đường an toàn duy nhất để đi qua eo biển Hormuz. Việc chuyển hướng tàu thuyền sang những tuyến đường khác là không an toàn và hải quân sẽ có hành động quyết liệt chống lại bất cứ ai thực hiện bước đi như vậy", thông báo nêu rõ.

Eo biển Hormuz vẫn là hành lang năng lượng quan trọng, đóng vai trò trung gian vận chuyển một phần đáng kể dầu khí toàn cầu và là tâm điểm của những căng thẳng địa chính trị gần đây trong khu vực.

Hiện tại, có khoảng 1.600 tàu vẫn đang bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz, khiến nhiều công ty vận tải biển phải đối mặt với tình huống tốn kém và rủi ro, tìm kiếm cơ hội rời khỏi tuyến đường thủy này sau hơn hai tháng xảy ra xung đột.

Loại Nhật Bản, chốt Trung Quốc, dự án đường sắt cao tốc của quốc gia Đông Nam Á bị đội vốn gần 4 tỷ USD, chậm tiến độ gần 1 thập kỷ, dự kiến 2031 mới xong

Nga nhận tin buồn từ Mỹ

Chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh chưa từng có, theo đà tăng kỷ lục của Phố Wall
09:06 , 07/05/2026

09:06 , 07/05/2026
08:50 , 07/05/2026
08:22 , 07/05/2026
08:11 , 07/05/2026

