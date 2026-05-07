Phát hiện "siêu kình ngư" dài 5 mét, nặng 150 tấn lênh đênh trên biển: Bên trong chứa thứ rất nguy hiểm

Trong ngành vận tải biển chuyên dụng, việc đóng mới một con tàu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn hạt nhân thường tiêu tốn hàng trăm triệu USD và mất nhiều năm thực hiện.

Tàu Pacific Grebe đã hoàn tất các sửa đổi kỹ thuật để vận chuyển TN Eagle, một loại thùng vận chuyển mới dành cho nhiên liệu oxit hỗn hợp đã qua sử dụng. Đây là tàu đầu tiên trong đội tàu của Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL) trải qua những thay đổi này.

PNTL, đơn vị vận hành tàu, thuộc sở hữu chính của Nuclear Transport Solutions (NTS), một công ty con của Cơ quan Giải thể Nhà máy Hạt nhân Vương quốc Anh. Các cổ đông khác bao gồm công ty Orano của Pháp và một nhóm các công ty tiện ích của Nhật Bản.

Sau các cuộc thử nghiệm ban đầu tại Cảng biển Barrow ở Vương quốc Anh, con tàu đã di chuyển đến Cherbourg, Pháp, để tiến hành một loạt các thử nghiệm lắp ráp toàn diện. Các kỹ sư đã xác nhận bình chứa này tương thích với nhiều khoang chứa khác nhau để đảm bảo cơ sở hạ tầng của tàu có thể chứa được thiết bị.

“Nuclear Transport Solutions (NTS), chuyên gia hàng đầu thế giới về vận chuyển nhiên liệu hạt nhân, đã phát triển thành công khả năng vận chuyển của mình để vận chuyển một loại thùng chứa nhiên liệu hạt nhân mới, đảm bảo vận chuyển an toàn và bảo mật nhiên liệu hỗn hợp oxit (MOX) đã qua sử dụng”, NTS cho biết.

Việc sửa đổi này không chỉ là bài toán về kinh phí mà còn minh chứng cho khả năng kỹ thuật trong việc kéo dài tuổi thọ của các tài sản chiến lược. Con tàu giờ đây không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải, mà đã trở thành một phần mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng carbon thấp của Anh.

Những đơn hàng đầu tiên

Tổ chức này đã vận chuyển hơn 2.000 thùng chứa chất thải hạt nhân trên quãng đường xấp xỉ 5 triệu dặm. Hoạt động của tổ chức phục vụ nhiều quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Phần Lan và Thụy Điển. Hiện tại, đội tàu bao gồm ba tàu chạy bằng động cơ diesel: Pacific Heron, Pacific Egret và Pacific Grebe.

Quyết định nâng cấp các thùng chứa này được đưa ra sau khi Orano phát triển bình chứa TN Eagle. Bình chứa này có chiều dài 5 mét và đường kính 3 mét, với tổng trọng lượng khoảng 150 tấn, theo báo cáo của World Nuclear News.

Thiết kế này đã nhận được sự chấp thuận về mặt pháp lý từ Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp vào năm 2020 và từ Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Hoa Kỳ vào tháng 11/2023.

Orano đã nhận được đơn đặt hàng hàng chục bình này từ nhiều khách hàng quốc tế khác nhau. Do kích thước và trọng lượng của TN Eagle, cần có kỹ thuật đặc biệt để tích hợp nó vào các bình chứa của PNTL.

Các kỹ sư và chuyên gia vận tải của NTS đã phát triển một tấm chuyển đổi để cố định bình chứa bên trong khoang tàu. Bộ phận này được chế tạo với độ chính xác từng milimét để đảm bảo sự vừa khít ổn định.

"Thùng chứa 150 tấn đã được đặt thành công vào các khoang chứa khác nhau của tàu để kiểm tra khả năng tương thích, và cuộc diễn tập đã thành công rực rỡ", NTS cho biết thêm.

Tạo ra một công cụ chuyên dụng

Dự án này cũng bao gồm việc chế tạo một công cụ chuyên dụng được thiết kế để căn chỉnh các sàn có thể tháo rời của tàu với thùng chứa trong quá trình xếp dỡ. Những sửa đổi này là cần thiết vì TN Eagle là kiện hàng lớn nhất mà NTS từng vận chuyển trong lịch sử của mình.

Theo Giám đốc Vận tải biển của NTS, Conner Love, các cuộc thử nghiệm tại Pháp diễn ra trước một loạt các hoạt động vận chuyển nhiên liệu đã qua sử dụng mà công ty sẽ thực hiện trên toàn cầu. Tổ chức này dự định sẽ điều chỉnh tàu Pacific Egret trong tương lai gần để đảm bảo nó cũng có thể chứa được TN Eagle.

Những cập nhật này nhằm mục đích duy trì khả năng vận chuyển vật liệu hạt nhân của công ty theo đúng các yêu cầu kỹ thuật và quy định hiện hành.

“Chúng tôi tự hào đã góp phần hoàn thành thành công dự án này, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu khi chúng tôi bắt đầu một loạt các hoạt động vận chuyển nhiên liệu đã qua sử dụng quan trọng trên toàn cầu,” ông Love kết luận.

Pacific Grebe là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa tư duy kinh tế và kỹ thuật đỉnh cao. Bằng cách hoán cải một con tàu chuyên dụng, ngành công nghiệp hạt nhân không chỉ tiết kiệm tài nguyên mà còn khẳng định sự sẵn sàng về hạ tầng cho một kỷ nguyên năng lượng sạch. Trong tương lai, những "pháo đài nổi" như Pacific Grebe sẽ tiếp tục là nhân tố then chốt, đảm bảo dòng chảy nhiên liệu cho những cỗ máy năng lượng khổng lồ trên đất liền hoạt động an toàn và bền bỉ.