Đàn ông đi nhà máy, đàn bà ra đường làm "nữ hiệp giao hàng": Làn sóng mẹ bỉm Trung Quốc đang viết lại luật chơi của ngành ship đồ ăn

Đảo Qushan, thuộc Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, có dân số khoảng 55.000 người. Ngành nghề chính ở đây là đánh bắt cá và khai thác đá. Và để đến được thế giới bên ngoài cần phải đi phà hai tiếng đồng hồ.

Trong khi phần lớn đàn ông làm việc trên biển hoặc ở thành phố, nhiều phụ nữ chuyển đến đây cùng chồng lại không có nhiều cơ hội tìm việc làm.

Những nữ hiệp sĩ đi giao hàng

Các xưởng đóng tàu và nhà máy lọc dầu chủ yếu tuyển dụng nam giới, khiến những phụ nữ này chỉ có thể ở nhà, gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình. Hoặc làm những công việc tạm thời, lương thấp như làm lưới đánh cá hoặc làm việc trong nhà hàng.

Theo báo cáo, công nhân chỉ kiếm được 1 nhân dân tệ (3,8 nghìn đồng) khi xé một tấm lưới đánh cá dài 10 mét, và việc đan một chiếc lưới bắt cua mất một giờ, chỉ thu về 5 đến 8 nhân dân tệ (hơn 30 nghìn đồng).

Nhưng trong năm qua, một nhóm người phụ nữ khoảng 30- 40 tuổi đã làm thay đổi diện mạo địa phương bằng cách tham gia thị trường giao hàng.

Dẫn đầu nhóm là Chen Lirong, 29 tuổi, được biết đến với biệt danh "Nữ thần xe máy" nhờ tốc độ và khả năng điều khiển xe điện điêu luyện. Cô ưu tiên những ca làm việc phù hợp với mẹ bỉm sữa, lặng lẽ nhận các đơn đặt hàng đêm khuya.

Nghề giao hàng giúp những người phụ nữ tăng thu nhập gấp nhiều lần

Chen chia sẻ với báo China Youth Daily rằng, vì cô có hai con gái, câu hỏi đầu tiên mà cô luôn được hỏi khi xin việc trước đây là: "Ai chăm sóc các con của cô?"

Đối với cô ấy, dịch vụ giao đồ ăn mang đến một sân chơi bình đẳng: không có rào cản gia nhập, giờ giấc linh hoạt và cơ hội cân bằng giữa công việc và gia đình.

Một thành viên khác trong nhóm, Hu Yingrong, 46 tuổi, trước đây từng làm việc trong một nhà máy sản xuất lưới đánh cá. Giờ đây, bà giao tới 189 đơn hàng mỗi ngày.

Các báo cáo cho thấy thu nhập bình quân hàng tháng của cô đã tăng lên 8.000 nhân dân tệ (gần 31 triệu đồng), gấp nhiều lần so với khi làm việc tại nhà máy.

Từ những người xa lạ, họ giúp nhau vượt qua nghịch cảnh và tìm lấy tự do cá nhân

Ban đầu, Hu cảm thấy choáng ngợp trước những tuyến đường phức tạp và số lượng đơn hàng khổng lồ, nhưng cô nhanh chóng thích nghi, học hỏi từ Chen và chăm chỉ tương tác với khách hàng. Cô sớm giành được danh hiệu "nhà vô địch đơn hàng".

Đối với Hu, phần thưởng thực sự là quyền kiểm soát thời gian mà cô ấy hiện có được.

“Việc lái xe và cảm nhận làn gió trên đảo thực sự mang lại cảm giác tự do,” cô chia sẻ với Southern People Weekly.

Ở tuổi 44, Wang Jinrong là "linh hồn vui vẻ" của nhóm. Sau khi chuyển đến hòn đảo cùng chồng, cô đã phải chịu đựng nhiều năm bị bạo hành. Vài năm ngoái, Wang quyết định ly dị và gánh vác trách nhiệm nuôi dạy bốn đứa con một mình.

Là một người giao đồ ăn, cô ấy nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, những người đã giúp đỡ bằng cách đổi ca để cô ấy có thêm thời gian dành cho gia đình.

Từ một nhóm người xa lạ, bị ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ và vòng tròn xã hội hạn chế, nay đã phát triển thành tình chị em gắn bó khăng khít.

Vào thời gian rảnh, họ giúp đỡ nhau trang điểm, chia sẻ đơn hàng khi vắng khách và hướng dẫn những người giao hàng mới. Sau khi nhận lương, họ cùng nhau đến quán cà phê duy nhất trên đảo để ăn mừng.

Người dân trên đảo đã quen thuộc với nhóm nữ shipper tài giỏi này. Khi gặp họ trên đường, người dân địa phương chào hỏi bằng tên.

Trong những khoảnh khắc này, họ không còn bị định nghĩa bởi vai trò là vợ hay mẹ của ai đó nữa. Họ là những cá nhân độc lập, mạnh mẽ theo cách riêng của mình.

Câu chuyện của họ đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, thu hút rất nhiều sự yêu thích từ mọi người.

Một cư dân mạng bình luận: “Họ không chỉ giao đồ ăn, họ còn giải thoát chính mình khỏi vòng luẩn quẩn của sự phụ thuộc và áp lực gia đình.”

“Những cô nàng mạnh mẽ, chăm chỉ. Họ đã chứng minh sức mạnh tiềm tàng của phụ nữ và truyền cảm hứng cho nhiều người đang mắc kẹt trong cuộc sống nội trợ” một người khác nói.