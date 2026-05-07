Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 1/3 nợ nước ngoài, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong năm 2025?
Nợ công của Campuchia hiện chiếm 18,3% GDP.
Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (MEF) cho biết nước này đã thanh toán gần 366 triệu USD tiền nợ cho Trung Quốc trong năm 2025.
Theo Báo cáo Thống kê Nợ Công công bố gần đây, khoản thanh toán trên bao gồm hơn 291,5 triệu USD tiền gốc và 74,1 triệu USD tiền lãi.
Tính đến cuối 2025, tổng nợ công Campuchia đạt 13,05 tỷ USD, tăng 8,5% so với cuối năm 2024. Trong đó, 98% là nợ nước ngoài với gần 12,8 tỷ USD, tăng từ mức 11,9 tỷ USD vào cuối năm 2024. Trong đó, nợ Trung Quốc là 4 tỷ USD, chiếm hơn 31%.
Hiện Trung Quốc là chủ nợ song phương lớn nhất của Campuchia dù Bắc Kinh đã tạm ngừng các khoản vay song phương cho Phnom Penh từ đầu năm 2024.
Tuy nhiên, trong năm 2025, Campuchia đã vay 268 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) – định chế tài chính đa phương do Trung Quốc dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên AIIB giải ngân trở lại cho Campuchia kể từ năm 2024.
Điều này cho thấy dù nguồn vay song phương từ Trung Quốc đã tạm dừng, ảnh hưởng của Bắc Kinh với cấu trúc tài chính của Campuchia vẫn đáng kể thông qua các kênh đa phương như AIIB.
Năm ngoái, chính phủ đã ký kết các thỏa thuận vay ưu đãi mới với các đối tác phát triển trị giá 1,22 tỷ USD, chiếm 45% mức trần cho phép theo luật định. Nước này cũng đã trả 678,3 triệu USD tiền nợ cho các đối tác phát triển năm ngoái
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth cho biết các khoản vay mới này được sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư công trong các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững dài hạn và tăng năng suất kinh tế.
Theo MEF, Khmer Times
