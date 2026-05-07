"Tôi đã nghĩ ông ấy sẽ lao vào đánh mình": Tiết lộ chấn động của đồng sáng lập OpenAI về Elon Musk

Tờ WIRED đưa tin, Greg Brockman và Ilya Sutskever từng được mời đến dinh thự rộng 47 mẫu Anh trị giá 23 triệu USD của Elon Musk tại Hillsborough, phía nam San Francisco, để bàn về tương lai của OpenAI.

Trong phiên tòa liên bang liên quan đến vụ Musk kiện Altman hôm thứ Ba, Brockman kể lại rằng nữ diễn viên Amber Heard, bạn gái Musk thời điểm đó, đã rót whiskey cho cả nhóm trước khi rời đi cùng bạn bè, Brockman, đồng sáng lập kiêm chủ tịch OpenAI, đã làm chứng như vậy tại tòa án liên bang trong phiên xét xử vụ kiện vào thứ Ba.

Ngay trước cuộc gặp, Musk còn tặng Brockman và Sutskever (đồng sáng lập kiêm cựu giám đốc khoa học của OpenAI) mỗi người một chiếc Tesla Model 3 mới.

“Tôi có cảm giác ông ấy đang cố lấy lòng chúng tôi,” Brockman khai trước tòa. “Như thể ông ấy muốn chúng tôi mắc nợ ông ấy theo một cách nào đó.”

Để đáp lại, Sutskever, người vốn có sở thích hội họa, đã mang tới một bức tranh vẽ Tesla làm quà tặng. Khi ấy, các đồng sáng lập OpenAI đang muốn thành lập nhánh vì lợi nhuận để thu hút hàng tỷ USD đầu tư cho hạ tầng tính toán AI. Nhưng Musk muốn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, điều mà Brockman và Sutskever phản đối vì lo ngại nó sẽ biến OpenAI thành một “chế độ độc tài AI”, thay vào đó, họ đề xuất mô hình đồng kiểm soát.

Sau vài phút tranh luận căng thẳng, Musk bác bỏ đề xuất. “Ông ấy bật dậy, đi vòng quanh bàn đầy giận dữ,” Brockman nhớ lại. “Tôi thực sự nghĩ ông ấy sẽ lao vào đánh mình.”

Theo lời khai, Musk sau đó giật lấy bức tranh Tesla, tuyên bố sẽ ngừng tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận nếu Brockman và Sutskever không rời đi, rồi bỏ khỏi phòng họp.

Tuy nhiên, tối hôm đó, Shivon Zilis, người được xem là “cánh tay phải” của Musk, đã gọi cho cả hai để nói rằng “mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”. Theo Brockman, khi ấy vẫn tồn tại những cuộc thảo luận về tương lai mà họ tiếp tục góp mặt.

Câu chuyện về những cuộc thương lượng căng thẳng nảy sinh khi Brockman kết thúc phần làm chứng của mình vào thứ Ba. Theo OpenAI, cuộc đối đầu tại dinh thự của Musk phản ánh chuỗi hành vi thất thường mà công ty tin rằng làm suy yếu lập luận của tỷ phú này trong vụ kiện hiện tại.

Musk cáo buộc rằng khoảng 38 triệu USD ông tài trợ cho OpenAI đã bị Brockman và các lãnh đạo khác “lợi dụng” để biến tổ chức phi lợi nhuận ban đầu thành công ty vì lợi nhuận trị giá 852 tỷ USD, đơn vị đứng sau ChatGPT và Codex.

Trong khi đó, Brockman, Sam Altman và OpenAI phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Trong khi, bồi thẩm đoàn được cho là có thể bắt đầu nghị án ngay trong tuần tới.

Sau phiên điều trần, luật sư William Savitt của OpenAI nói rằng Brockman từng vô cùng ngưỡng mộ tài năng kinh doanh của Musk, nhưng dần nhận ra khát khao kiểm soát của ông “quá cực đoan và đáng lo ngại”.

Ngược lại, luật sư của Musk là Marc Toberoff lại cho rằng điều đáng nghi nằm ở động cơ “chia sẻ quyền lực” của Brockman, đặc biệt khi tham vọng tài chính của ông đã bị chất vấn trước tòa trước đó.

“Elon từng chê ChatGPT ngu ngốc”

Brockman cũng kể lại một câu chuyện khác nhằm lý giải vì sao ông tin Musk không phù hợp để điều hành một công ty AI.

Ông nhớ lại thời điểm nhà nghiên cứu Alec Radford trình diễn cho Musk xem phiên bản sơ khai của chatbot AI. Sau vài phản hồi không đúng ý, Musk liên tục buông lời chê bai: “Hệ thống này ngu ngốc đến mức một đứa trẻ trên mạng còn làm tốt hơn.”

Theo Brockman, Radford đã “suy sụp hoàn toàn” và mất tinh thần đến mức gần như từ bỏ lĩnh vực AI. Brockman và Sutskever phải mất rất nhiều thời gian để giúp ông lấy lại sự tự tin.

Với Brockman, việc Musk không nhìn ra tiềm năng của công nghệ sơ khai ấy, thứ sau này trở thành nền tảng cho ChatGPT, là dấu hiệu cho thấy ông không phù hợp để kiểm soát OpenAI.

“Ông ấy cần phải biết tưởng tượng một chút,” Brockman nói trước tòa. “nhưng Elon đã không cho thấy điều đó”.

Brockman cho biết ông, Sutskever và Altman từng cân nhắc việc bỏ phiếu loại Musk khỏi hội đồng quản trị OpenAI khi các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng mà không đạt kết quả.

Họ tiếp tục gặp nhau tại dinh thự của Musk để bàn các phương án gọi vốn khác. Dù ai cũng biết điều gì không nên làm, nhưng gần như không ai thống nhất được hướng đi tiếp theo.

Sau cùng, Brockman và Sutskever cảm thấy việc loại Musk là “không đúng đắn”. Không lâu sau, Musk tự rời OpenAI vì cho rằng công ty đang đi tới “thất bại chắn chắn”, theo email ông gửi đầu năm 2018.

Trong những năm sau đó, Shivon Zilis, khi ấy là cố vấn cho cả OpenAI và Musk, vẫn thường xuyên cập nhật tình hình OpenAI cho tỷ phú này. Brockman mô tả bà như “phiên bản đại diện của Elon”.

Nhưng rồi chính Zilis cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Bà gia nhập hội đồng quản trị OpenAI năm 2020 và sinh đôi cho Musk vào năm 2021. Brockman kể rằng ban đầu ông chỉ biết chuyện Zilis có con, còn việc Musk là cha của hai đứa trẻ thì ông chỉ phát hiện sau khi đọc báo.

Khi đối chất, Zilis nói việc sinh con diễn ra thông qua IVF và “không hề mang tính tình cảm với Elon”. Một số thành viên hội đồng muốn loại bà khỏi ban quản trị, nhưng Brockman và Sutskever đã thuyết phục mọi người giữ bà lại vì bà giúp “xoa dịu sự tức giận của Musk với OpenAI”.

Zilis rời hội đồng quản trị OpenAI năm 2023, sau khi Musk thành lập phòng thí nghiệm AI đối thủ.

Những cuộc chiến trong phòng họp

Đây không phải mâu thuẫn duy nhất trong phòng họp OpenAI.

Brockman cho biết ông từng ủng hộ việc loại bỏ hoặc hạn chế vai trò của CEO Quora là Adam D'Angelo khỏi hội đồng quản trị sau khi nền tảng này tung ra chatbot cạnh tranh với ChatGPT vào tháng 2/2023. Tuy nhiên, D’Angelo vẫn tại vị cho tới hiện tại.

Brockman cũng xác nhận ông ủng hộ việc loại nhà nghiên cứu an toàn AI Helen Toner khỏi hội đồng. Bà từ chức năm 2023 sau khi tham gia vào quyết định sa thải Altman, động thái nhanh chóng phản tác dụng và dẫn tới việc CEO này trở lại quyền lực chỉ sau ít ngày.

Theo dự kiến, câu chuyện từ phía Musk sẽ tiếp tục được hé lộ trong phiên điều trần hôm thứ Tư, khi Shivon Zilis ra làm chứng. Luật sư của Musk từng đề nghị không phát trực tiếp phần lời khai này vì lo ngại an ninh cho bà và bốn người con với Musk.

Tuy nhiên, Thẩm phán liên bang Yvonne Gonzalez Rogers cho rằng không có “mối đe dọa cụ thể đủ nghiêm trọng” để ngắt truyền hình trực tiếp phiên tòa.

*Theo WIRED