Iran bác tin sắp đạt thỏa thuận với Mỹ, tuyên bố không nhượng bộ về hạt nhân và eo biển Hormuz

Theo Quỳnh Như | 07-05-2026 - 19:46 PM | Tài chính quốc tế

Iran bác bỏ các thông tin từ truyền thông Mỹ về một thỏa thuận sắp đạt được giữa Tehran và Washington, cho rằng đây là "chiến dịch tâm lý" sau thất bại của Mỹ tại eo biển Hormuz. Tehran đồng thời khẳng định sẽ không thỏa hiệp về quyền làm giàu uranium cũng như quyền kiểm soát tại eo biển này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã bác bỏ các thông tin gần đây của truyền thông Mỹ về khả năng Tehran và Washington sắp đạt được một thỏa thuận mới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Năm (7/5), ông Ghalibaf cho rằng những thông tin do trang tin Axios của Mỹ đăng tải gây hiểu nhầm và nằm trong "chiến dịch tâm lý" do Mỹ phát động sau những thất bại trong chiến dịch quân sự ở eo biển Hormuz.

Ông cho rằng việc lan truyền những báo cáo như vậy phản ánh một mô hình thường thấy trong cách đưa tin của truyền thông Mỹ, đặc biệt là những câu chuyện được cho là xuất phát từ các "nguồn tin giấu tên" mà quan chức Iran đã nhiều lần bác bỏ là vô căn cứ và sau đó đều được chứng minh là sai sự thật.

Iran sẽ không thỏa hiệp về quyền hạt nhân

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Tư, Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội, đã đề cập đến lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran liên quan đến những diễn biến gần đây và các cuộc đàm phán với Mỹ, khẳng định Iran sẽ không lùi bước trong vấn đề hạt nhân và các quyền của người dân Iran, bao gồm cả quyền làm giàu uranium.

Ông nhấn mạnh rằng chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz là một "lằn ranh đỏ" không thể thoả hiệp.

Ông cũng cáo buộc các đối thủ của Iran đang cố tạo ra hình ảnh Tehran ở thế yếu, song khẳng định toàn bộ hệ thống chính trị Iran vẫn đoàn kết trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhấn mạnh rằng chiến lược của Cộng hòa Hồi giáo Iran là chống lại các áp lực và đe dọa.

Theo ông Rezaei, sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày vừa qua, Iran đã tiến hành tái cấu trúc lực lượng và tăng cường năng lực phòng thủ, đồng thời tuyên bố Tehran hiện sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Quan chức Iran cho rằng Mỹ và các đồng minh đã không đạt được mục tiêu trong chiến dịch gây sức ép quân sự nhằm vào Tehran và đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Ông đồng thời khẳng định Iran đang ở vị thế đủ mạnh, không cần phải nhượng bộ.

Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 1/3 nợ nước ngoài, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong năm 2025?

Đột kích 2 cơ sở sản xuất, công an triệt phá đường dây sản xuất gia vị giả, tịch thu 15 tấn hàng, đã được đóng gói bán ra thị trường

Không phải xăng hay dầu, cả châu Á đang thiếu hụt nghiêm trọng một nguyên liệu khác: Giá tăng phi mã, nhiều thiết bị y tế khan hàng

