

Nga đón kỷ lục vui từ EU

Y Vân | 07-05-2026 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Tổng cộng 91 chuyến tàu từ dự án Yamal LNG của Nga đã cập bến EU trong 4 tháng đầu năm nay.

Bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn, Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal của Nga trong 4 tháng đầu năm 2026 cao kỷ lục kể từ khi dự án này đi vào hoạt động năm 2017.

Theo phân tích dữ liệu từ Kpler được tổ chức Urgewald công bố, EU đã tiếp nhận 91 chuyến tàu từ dự án Yamal LNG trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2026. Tổng khối lượng đạt 6,69 triệu tấn, tăn 17,2% so với cùng kỳ 2025 và chiếm 98% toàn bộ sản lượng xuất khẩu của Yamal trong giai đoạn này.

Đáng chú ý, trong 3 tháng liên tiếp, mọi chuyến tàu từ Yamal có điểm đến cuối cùng đều cập bến tại các cảng của châu Âu. Chuyên gia Sebastian Rötters từ Urgewald nhấn mạnh: "Châu Âu đang trở thành xương sống hậu cần giúp duy trì hoạt động kinh doanh LNG tại Bắc Cực của Nga".

Nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt vừa qua đã thúc đẩy nhập khẩu. Nhiệt độ thấp kỷ lục đã khiến dự trữ khí đốt dưới lòng đất của EU sụt giảm xuống mức thấp nhất là 29%.

Để đạt được mục tiêu bắt buộc là lấp đầy 90% kho chứa trước ngày 1/11, các khách hàng châu Âu, dẫn đầu là Pháp, đã tăng cường mua khí đốt từ Nga.

Hậu cần cũng là một yếu tố then chốt. Dự án Yamal phụ thuộc vào đội tàu phá băng chuyên dụng Arc7. Việc các tàu này có thể quay vòng nhanh tại các cảng châu Âu là điều kiện tiên quyết để duy trì tiến độ xuất khẩu trong những tháng biển đóng băng. Trong đó, cảng Zeebrugge của Bỉ là điểm tiếp nhận lớn nhất với tần suất trung bình 4,8 ngày có một tàu cập bến.

Cuộc chiến tại Iran đã đẩy giá khí đốt lên cao, làm tăng giá trị của mỗi chuyến hàng. Ước tính EU đã thanh toán khoảng 3,88 tỷ Euro (4,56 tỷ USD) cho Nga trong 4 tháng qua, dựa trên giá tham chiếu TTF (trung bình dao động từ 35 - 53 Euro/MWh).

Ông Vladimir Slivyak, đồng chủ tịch EcoDefence, nhận định: "Nga đang chịu áp lực kinh tế rất lớn từ các cuộc tấn công của Ukraine vào ngành dầu khí. Tại thời điểm then chốt này, EU lại đang nắm giữ nguồn thu quan trọng của Điện Kremlin nhưng thay vì cắt đứt, họ lại nhập khẩu ở mức kỷ lục".

Dù EU có kế hoạch cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga vào ngày 1/1/2027 và đã bắt đầu hạn chế các hợp đồng ngắn hạn từ cuối tháng 4, nhưng phần lớn lượng LNG từ Yamal chảy vào châu Âu lại là các hợp đồng dài hạn.

Các hợp đồng này hiện vẫn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của các lệnh trừng phạt hiện hành. Giới quan sát cho rằng, chừng nào các lỗ hổng này còn tồn tại, châu Âu sẽ vẫn tiếp tục "rót tiền" vào một dự án năng lượng của Nga vốn khó có tương lai nếu thiếu đi thị trường EU.

Theo Bne Intellinews

Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

