Đột kích 2 cơ sở sản xuất, công an triệt phá đường dây sản xuất gia vị giả, tịch thu 15 tấn hàng, đã được đóng gói bán ra thị trường

Cảnh sát thủ đô New Delhi, Ấn Độ, hôm 5/5 đã triệt phá 2 cơ sở sản xuất gia vị giả tại khu vực Karawal Nagar, đông bắc thành phố, bắt giữ 3 nghi phạm và thu giữ khoảng 15 tấn gia vị pha tạp cùng nguyên liệu thô.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng thực phẩm thiết yếu bị làm giả, trà trộn vào thị trường dưới tên các thương hiệu quen thuộc, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Theo nhánh điều tra tội phạm của Cảnh sát Delhi, 3 người bị bắt gồm Dilip Singh, còn gọi là Bunty, 46 tuổi; Sarfaraj, 32 tuổi; và Khurseed Malik, 42 tuổi. Các loại gia vị bị thu giữ bao gồm bột rau mùi, bột nghệ, bột xoài khô amchur và ớt đỏ khô xay. Đây là những nguyên liệu phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của các gia đình Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết vụ việc bắt đầu từ thông tin tình báo về một số chủ cơ sở sản xuất và cửa hàng tại đông bắc Delhi có dấu hiệu sản xuất, buôn bán gia vị pha tạp ở Delhi và vùng thủ đô lân cận NCR. Các sản phẩm này được đóng gói, đưa ra thị trường dưới tên nhiều nhãn hiệu khác nhau, khiến người mua khó phân biệt thật giả.

Sau khi tiếp nhận thông tin, một tổ công tác được triển khai dưới sự giám sát của thanh tra Virendra Singh thuộc đơn vị Cyber Cell, nhánh điều tra tội phạm Delhi. Đến ngày 1/5, cảnh sát xác định có 2 cơ sở sản xuất đáng ngờ đang hoạt động tại Karawal Nagar. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành đột kích.

Trong cuộc đột kích đầu tiên, cảnh sát bắt giữ Dilip Singh và Khurseed Malik. Làm việc với cơ quan điều tra, Dilip khai là chủ cơ sở sản xuất, trong khi Khurseed thừa nhận vai trò cung cấp gia vị pha tạp. Từ lời khai ban đầu, cảnh sát tiếp tục phát hiện một cơ sở chế biến khác đang hoạt động tại đường Kali Khata, cũng thuộc khu vực Karawal Nagar.

Một cuộc đột kích thứ 2 lập tức được triển khai. Tại đây, Sarfaraj bị bắt quả tang khi đang sản xuất gia vị pha tạp. Cảnh sát thu giữ thêm lượng lớn thành phẩm, nguyên liệu và các vật dụng phục vụ quá trình chế biến.

Phó ủy viên cảnh sát phụ trách tội phạm Rakesh Pawariya cho biết các chủ cơ sở này không chỉ có hành vi lừa dối người tiêu dùng, mà còn “coi thường tính mạng của họ” khi sản xuất những loại gia vị thiết yếu bị pha trộn, có khả năng gây nguy hiểm. Gia vị là mặt hàng được sử dụng thường xuyên trong nấu ăn, nên việc làm giả, pha tạp hoặc sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn có thể ảnh hưởng đến số lượng lớn người dân.

Vụ việc cho thấy một mặt tối trong ngành hàng thực phẩm thiết yếu tại Ấn Độ, nơi các sản phẩm như nghệ, ớt, rau mùi hay bột xoài khô có nhu cầu tiêu thụ rất lớn. Khi được đóng gói dưới tên các thương hiệu có vẻ đáng tin cậy, gia vị giả dễ dàng len lỏi vào chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ và thậm chí chuỗi phân phối rộng hơn.

Nhà chức trách Delhi đang tiếp tục điều tra đường dây cung ứng, nguồn nguyên liệu và mạng lưới tiêu thụ của các cơ sở này. Cảnh sát cũng chưa loại trừ khả năng còn những đầu mối khác tham gia sản xuất hoặc phân phối gia vị pha tạp tại Delhi/NCR.