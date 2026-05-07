Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chùa Hàn Quốc làm lễ quy y cho robot hình người, đặt pháp danh và giới luật riêng cho AI

Theo Phạm Hoàng | 07-05-2026 - 18:43 PM | Tài chính quốc tế

Một ngôi chùa Phật giáo tại Hàn Quốc vừa tổ chức lễ quy y cho robot hình người cao 1,3m mang tên G1, cho thấy cách giới tôn giáo bắt đầu tiếp cận AI như một phần trong đời sống tâm linh hiện đại.

Một ngôi chùa thuộc hệ phái Tào Khê (Jogye Order) tại Seoul đã tổ chức lễ quy y cho một robot hình người trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho lễ Phật Đản diễn ra ngày 24/5. Theo truyền thông Hàn Quốc, robot này có tên G1 và được ban pháp danh “Gabi” trong buổi lễ diễn ra hôm 6/5.

Robot G1 cao khoảng 130cm, được quy y với tư cách Phật tử tại gia thay vì trở thành tu sĩ chính thức. Tuy nhiên, phía chùa cho biết Gabi sẽ đóng vai trò như một “nhà sư danh dự” trong mùa lễ hội năm nay.

Trong buổi lễ, robot mặc áo cà sa và đội mũ mô phỏng đầu cạo trọc của các nhà sư. G1 đứng chắp tay trước các vị sư cấp cao và tham gia các nghi thức truyền thống. Thay vì nghi thức thanh tẩy bằng hương dành cho con người, các nhà sư dán biểu tượng lễ hội đèn lồng hoa sen lên cánh tay robot và đeo chuỗi hạt 108 cho thiết bị này.

Theo truyền thông địa phương, hệ phái Tào Khê cũng xây dựng một phiên bản “Ngũ giới” riêng dành cho robot. Những quy tắc được điều chỉnh bao gồm không làm tổn hại sinh mạng, không phá hỏng robot hoặc đồ vật khác, không lừa dối con người và không sạc pin quá mức.

Khi được hỏi trong buổi lễ liệu có nguyện phụng sự Đức Phật hay không, robot Gabi trả lời: “Có, tôi sẽ phụng sự.”

Phía hệ phái Tào Khê cho biết sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng, nhấn mạnh rằng công nghệ cần được dẫn dắt bởi lòng từ bi, trí tuệ và trách nhiệm, đồng thời hướng tới sự hòa hợp giữa con người và máy móc. Ngoài lễ quy y, Gabi dự kiến cũng sẽ tham gia lễ hội đèn lồng hoa sen thường niên tại Seoul vào ngày 16/5 cùng nhiều robot khác trong dịp mừng Phật Đản.

Robot hình người truy đuổi lợn rừng gây sốt mạng xã hội, phía sau là chiến dịch marketing gây tranh cãi toàn cầu

Theo Phạm Hoàng

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
robot

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 1/3 nợ nước ngoài, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong năm 2025?

Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 1/3 nợ nước ngoài, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong năm 2025? Nổi bật

Đột kích 2 cơ sở sản xuất, công an triệt phá đường dây sản xuất gia vị giả, tịch thu 15 tấn hàng, đã được đóng gói bán ra thị trường

Đột kích 2 cơ sở sản xuất, công an triệt phá đường dây sản xuất gia vị giả, tịch thu 15 tấn hàng, đã được đóng gói bán ra thị trường Nổi bật

VIDEO: Vận động viên lướt sóng bị cá mập truy đuổi

VIDEO: Vận động viên lướt sóng bị cá mập truy đuổi

18:16 , 07/05/2026
Nóng: Hàng chục nghìn nhân viên Samsung đe dọa sẽ đình công 18 ngày, thiệt hại có thể lên tới 20 tỷ USD

Nóng: Hàng chục nghìn nhân viên Samsung đe dọa sẽ đình công 18 ngày, thiệt hại có thể lên tới 20 tỷ USD

17:45 , 07/05/2026
Thái độ của người Mỹ về xung đột tiềm tàng với Cuba: Một con số có thể khiến Nhà Trắng phải dè chừng

Thái độ của người Mỹ về xung đột tiềm tàng với Cuba: Một con số có thể khiến Nhà Trắng phải dè chừng

17:11 , 07/05/2026
Chuyện gì đây: Khách hàng bất ngờ ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng Citizens, làn sóng tẩy chay dữ dội

Chuyện gì đây: Khách hàng bất ngờ ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng Citizens, làn sóng tẩy chay dữ dội

16:40 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên