Chuyện gì đây: Khách hàng bất ngờ ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng Citizens, làn sóng tẩy chay dữ dội

Tập đoàn tài chính Citizens đang phải đối mặt với áp lực bủa vây từ cổ đông, khách hàng và các nhà hoạt động xã hội. Đám đông đang quyết liệt yêu cầu ngân hàng 200 năm tuổi này phải chấm dứt mọi mối quan hệ với các đơn vị vận hành trại giam liên bang gây tranh cãi.

“Đừng dùng tiền của chúng tôi để xây nhà tù”

Tổ chức Greater Boston Interfaith Organization (GBIO) đã chính thức tuyên bố rút 1 triệu USD khỏi các tài khoản tại Citizens vào thứ Hai. Quyết định này được đưa ra sau khi CEO Bruce Van Saun bị cáo buộc đã thất hứa trong việc gặp gỡ để thảo luận về mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng này với CoreCivic và GEO Group - hai tập đoàn tư nhân chuyên sở hữu và vận hành các trung tâm giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Theo các nhà tổ chức thuộc liên minh De-ICE Citizens Bank, Citizens đã rót tới 2,5 tỷ USD tài trợ cho CoreCivic và GEO. Họ nhấn mạnh một con số gây sốc: đã có hơn 20 người tử vong khi đang bị giam giữ tại các cơ sở của hai tập đoàn này.

Mục sư John Edgerton chia sẻ đầy trăn trở: “Chúng tôi đến đây vì vô cùng bất an với cách họ sử dụng tiền của chúng tôi. Những người lao động đến nhà thờ, họ đóng góp những đồng lương quý giá của mình. Chúng tôi gửi số tiền đó vào đây, để rồi ngân hàng lại dùng nó để đầu tư vào các nhà tù tư nhân”.

Năm 2019, hàng loạt ngân hàng lớn đã cắt đứt quan hệ với các công ty tù túng tư nhân trước sức ép dư luận, nhưng Citizens không nằm trong số đó. Thậm chí, hồ sơ chứng khoán cho thấy vào tháng 1 vừa qua, ngân hàng này còn mở rộng hạn mức cho vay đối với GEO Group thêm 100 triệu USD.

Lời giải trình từ phía ngân hàng

Phát ngôn viên của Citizens cho biết ngân hàng có chính sách không bình luận về các khách hàng cụ thể, nhưng khẳng định: “Citizens là một ngân hàng chú trọng vào các mối quan hệ bền vững. Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, miễn là họ đáp ứng các tiêu chuẩn và hoạt động đúng pháp luật. Mọi mối quan hệ đều trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt và giám sát liên tục”.

Tuy nhiên, lời giải thích này không đủ để xoa dịu đám đông. Các nhà hoạt động đã tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình từ Boston đến Albany, ngay trước trụ sở ngân hàng vào ngày họp đại hội đồng cổ đông.

Hiệu ứng Domino: Từ sinh viên đến khách hàng cá nhân

Sức ép không chỉ đến từ các tổ chức tôn giáo. Tổ chức Lao động Sau đại học của Đại học Brown (Brown GLO) cũng tuyên bố rút 500.000 USD khỏi Citizens.

Michael Ziegler, Chủ tịch Brown GLO, giải thích rằng khoảng một nửa trong số 2.000 thành viên của họ là sinh viên quốc tế. “Chúng tôi không muốn tiền đóng góp của hội viên lại đi hỗ trợ một tổ chức tài trợ cho các trại giam - nơi có thể giam giữ chính các thành viên của chúng tôi”, ông Ziegler nhấn mạnh, đồng thời dẫn chứng những trường hợp sinh viên đại học danh tiếng từng bị ICE bắt giữ gần đây.

Ngay cả những khách hàng cá nhân lâu năm cũng bắt đầu rời đi. Bà Carole Okun, một khách hàng tại Albany, New York, đã rút 80.000 USD trong tổng số 90.000 USD tiết kiệm để chuyển sang ngân hàng khác. Bà cho biết mình đang quan sát xem liệu Citizens có thực hiện một cuộc điều chỉnh nào hay không trước khi quyết định rút nốt số tiền còn lại.

Để đáp trả những chỉ trích, phía Citizens cho rằng thật “thiếu công bằng” nếu chỉ nhìn nhận ngân hàng qua một lăng kính duy nhất. Họ dẫn chứng rằng trong năm ngoái, công ty đã đầu tư 2 tỷ USD vào các cam kết vốn và khoản vay để xây dựng hơn 8.000 đơn vị nhà ở giá rẻ cho cộng đồng.

Tuy nhiên, đối với những người đang biểu tình, những con số về nhà ở xã hội khó có thể khỏa lấp được “cảm giác bị phản bội” khi biết tiền của mình đang gián tiếp vận hành bánh xe của hệ thống giam giữ đầy tranh cãi. Cuộc chiến giữa lợi nhuận kinh doanh và đạo đức đầu tư tại Citizens dường như vẫn chưa có hồi kết.

Trong suốt lịch sử 198 năm, Citizens luôn định vị mình là một ngân hàng tập trung vào mối quan hệ và sự thấu hiểu địa phương. Việc GBIO, một đối tác chiến lược về giáo dục tài chính từ năm 2005, tuyên bố cảm thấy bị “phản bội” đã giáng một đòn mạnh vào giá trị cốt lõi này. Khi một tổ chức tôn giáo lâu đời quyết định rút vốn, đó không còn là vấn đề về con số 1 triệu hay 14 triệu USD; đó là sự khước từ về mặt đạo đức. Danh tiếng “vì cộng đồng” mà ngân hàng quảng bá bỗng chốc trở nên mâu thuẫn gay gắt với việc tài trợ 2,5 tỷ USD cho các đơn vị vận hành trại giam di trú bị cáo buộc có điều kiện sống tồi tệ.

Theo các chuyên gia, sự tham gia của các tổ chức sinh viên như Brown GLO cũng cho thấy một rủi ro tiềm ẩn dài hạn: sự quay lưng của thế hệ khách hàng trẻ. Đối với sinh viên quốc tế và thế hệ Gen Z, đạo đức kinh doanh và các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) là yếu tố tiên quyết khi lựa chọn dịch vụ. Việc bị gắn mác “ngân hàng tài trợ trại giam” khiến Citizens mất đi sức hút đối với nhóm khách hàng tiềm năng này, tạo cơ hội cho các ngân hàng số hoặc các đối thủ có chính sách đầu tư “sạch” hơn chiếm lĩnh thị phần.

Theo: Banking Drive