Robot NASA lạc vào "hồ nước sự sống" ngoài hành tinh

Theo Anh Thư | 26-04-2026 - 15:12 PM | Tài chính quốc tế

Dữ liệu từ thiết bị ChemCam trên robot Curiosity của NASA đã dẫn thêm bằng chứng về một thế giới sự sống cổ đại tiềm năng.

Theo Sci-News, thiết bị ChemCam đã giúp robot săn sự sống nổi tiếng Curiosity của NASA phân tích thành phần các lớp đá gợn sóng bên trong miệng hố va chạm khổng lồ Gale Crater ở Sao Hỏa.

Thông qua kỹ thuật quang phổ phân tích bằng tia laser, ChemCam đã tiết lộ các khoáng chất có hàm lượng sắt, mangan và kẽm cao trong các lớp đá gợn sóng này.

Điều đó chứng minh nơi mà Curiosity đang đứng vào thời điểm đó rất có thể là một hồ nước nông vào thời cổ đại.

Robot NASA lạc vào "hồ nước sự sống" ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Khu vực được cho là từng tồn tại "hồ nước sự sống" trong bức ảnh mà Curiosity gửi về Trái Đất - Ảnh: NASA

Theo các nhà khoa học Mỹ, việc phát hiện các kim loại có khả năng phản ứng oxy hóa khử như sắt và mangan có thể cho thấy rằng sự sống đã từng phát triển mạnh trong hồ này.

"Đây là bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta có được về sự hiện diện của một hồ nước trong Gale Crater” - tiến sĩ Patrick Gasda từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là hồ nước này tồn tại ở vị trí cao trên núi Sharp bên trong Gale Crater, nơi robot Curiosity từng khám phá ra các tảng đá hình thành trong thời kỳ khí hậu Sao Hỏa khô hạn.

“Sao Hỏa cổ đại từng có lượng mưa nhiều hơn, các hồ trong miệng hố va chạm rất phổ biến vào thời đó. Có vẻ như khi Sao Hỏa trở nên khô hơn và lạnh hơn, các hồ hình thành ít hơn nên cũng tồn tại rất ngắn” - tiến sĩ Gasda giải thích.

Việc phát hiện các mỏ sắt, mangan và kẽm có thể đặt nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai trên hành tinh đỏ, giúp các nhà khoa học quyết định hành trình tiếp theo cho chú robot săn sự sống đầy may mắn này.

Nghiên cứu về "hồ nước sự sống" vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Planets.

Nóng: Nổ súng tại tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng, ông Donald Trump sơ tán gấp

Serbia tuyên bố không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga

Phát hiện gây chấn động: "Kẻ ẩn mình" lộ diện trong sa mạc Australia, loài thằn lằn hiếm chỉ còn dưới 20 cá thể

Mật vụ Mỹ phản ứng ra sao khi tổng thống gặp nguy hiểm?

Ngoại trưởng Iran rời Pakistan mà không đàm phán trực tiếp với Mỹ

Hải quân Mỹ chặn tàu dầu "bóng tối" Iran, siết chặt phong tỏa

