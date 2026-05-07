Thái độ của người Mỹ về xung đột tiềm tàng với Cuba: Một con số có thể khiến Nhà Trắng phải dè chừng

Trang PRNewswire (Mỹ) ngày 6/5 đưa tin, một cuộc khảo sát mới đây của YouGov cho thấy 64% người dân Mỹ phản đối việc chính phủ Mỹ phát động một chiến dịch quân sự nhắm vào Cuba, trong khi 15% ủng hộ và 21% không chắc chắn.

"Điều này sẽ khiến Tổng thống Trump phải suy nghĩ kỹ lại", Mark Weisbrot - nhà kinh tế cấp cao và đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (CEPR) của Mỹ cho biết. "Hầu hết các chuyên gia về Cuba sẽ cười nhạo ý tưởng cho rằng Cuba gây ra mối đe dọa an ninh cho nước Mỹ."

Chuyên gia Weisbrot còn nhận định rằng cuộc xung đột tại Iran đã khiến Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa "mất đi sự ủng hộ đáng kể".

Được tài trợ bởi CEPR, cuộc khảo sát của YouGov cũng cho thấy đa số người được hỏi đồng ý rằng cuộc xung đột tại Iran đã gây hại cho người Mỹ và thế giới, với tỷ lệ 62% so với 24%.

"Ông Trump tranh cử với lời hứa 'không chiến tranh' và sẽ giảm giá cả. Thay vào đó, ông lại gây ra một cuộc xung đột khiến giá cả tăng cao và có khả năng sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian nữa", chuyên gia Weisbrot nói.

Theo PRNewswire, Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa Cuba. Gần đây nhất, vào ngày 1/5, ông tuyên bố rằng Mỹ sẽ "chiếm đóng" Cuba "gần như ngay lập tức". Cùng ngày, ông đã ban hành một sắc lệnh hành pháp gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Cuba.

Các lệnh trừng phạt hiện tại đối với Cuba đã gia tăng đáng kể kể từ năm 2017, đỉnh điểm là lệnh phong tỏa nghiêm ngặt bao gồm cả việc cắt nguồn cung dầu cho Cuba. Việc mở rộng các lệnh trừng phạt đã khiến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại nước này tăng 148% trong 8 năm qua. Trước khi các lệnh trừng phạt gia tăng, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Cuba thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, thấp hơn cả Mỹ.

"Rõ ràng việc gia tăng các lệnh trừng phạt là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đáng kể số ca tử vong ở trẻ sơ sinh", Alex Main - Giám đốc Chính sách Quốc tế tại CEPR, cho biết. Việc phong tỏa dầu mỏ đã "làm gián đoạn hoạt động của máy thở, máy hít và các thiết bị y tế quan trọng khác, đồng thời làm tê liệt hệ thống vận chuyển cấp cứu. Hơn 80% điện năng của Cuba phụ thuộc vào dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ."

Trong số những người được hỏi, những người tự nhận mình là cử tri độc lập phản đối mạnh mẽ các cuộc xung đột và những lời đe dọa.