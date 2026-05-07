Iran đưa ra quy định mới dành cho eo biển Hormuz

Theo Kông Anh/VTC News | 07-05-2026 - 20:06 PM | Tài chính quốc tế

Theo tài liệu do CNN thu thập được, Iran được cho đã ban hành bộ quy tắc mới dành cho những tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

Tài liệu có tiêu đề “Tờ khai thông tin tàu thuyền” được cho là mẫu đơn do Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, bắt buộc tất cả tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải điền đầy đủ thông tin để đảm bảo an toàn cho hành trình.

Thông tin này được ông Richard Meade, Tổng biên tập Lloyd's List Intelligence cùng một nguồn tin khác chia sẻ với CNN.

Iran ban hành bộ quy tắc dành cho hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Lloyd's List Intelligence)

Mẫu đơn gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu mỗi tàu phải khai báo tên, số nhận dạng, tên cũ, quốc gia xuất xứ và quốc gia đến cùng nhiều thông tin chi tiết khác. Nó cũng yêu cầu thông tin về quốc tịch của chủ sở hữu, người quản lý và thành viên thủy thủ đoàn đã đăng ký.

Iran tuyên bố đang hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz đối với tàu có liên hệ với Mỹ hoặc Israel. Theo ông Meade, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran , các tàu không cần phải chia sẻ bất kỳ thông tin nào để đi qua eo biển.

Ông Meade cũng cho biết danh sách những yêu cầu này "khá giống với câu hỏi mà chúng ta biết là được đặt ra cho chủ tàu" và điều này "chính thức hóa cấu trúc, dường như là động thái của Iran nhằm bình thường hóa quyền lực của nước này đối với các tuyến vận chuyển hàng hải".

Hôm 5/5, Iran tuyên bố thành lập Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) để điều hành việc đi lại qua eo biển. Theo hệ thống mới này, tất cả tàu có ý định đi qua eo biển Hormuz sẽ nhận được email từ địa chỉ liên kết với PGSA thông báo về quy định khi đi qua eo biển.

Trong email khác cũng cho thấy cơ quan này cảnh báo “thông tin đầy đủ và chính xác là điều cần thiết” để xử lý yêu cầu quá cảnh của tàu và “những hướng dẫn tiếp theo sẽ được thông báo qua email”.

Động thái này được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển quốc tế , nơi tàu thuyền tự do đi lại.

Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 1/3 nợ nước ngoài, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong năm 2025?

Đột kích 2 cơ sở sản xuất, công an triệt phá đường dây sản xuất gia vị giả, tịch thu 15 tấn hàng, đã được đóng gói bán ra thị trường

Iran bác tin sắp đạt thỏa thuận với Mỹ, tuyên bố không nhượng bộ về hạt nhân và eo biển Hormuz

19:46 , 07/05/2026
