Bán hàng trên eBay để gây quỹ thâu tóm chính eBay với giá 56 tỷ USD, CEO GameStop bị eBay khóa tài khoản bán hàng

Nền tảng eBay đã cấm vĩnh viễn tài khoản của Ryan Cohen, giám đốc điều hành GameStop, với lý do "hoạt động mà chúng tôi tin rằng gây rủi ro cho cộng đồng eBay". Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi GameStop công bố đề nghị thâu tóm eBay trị giá 56 tỷ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu, mặc dù vốn hóa thị trường của GameStop chỉ đạt 11,29 tỷ USD.

Trước khi bị khóa tài khoản, ông Cohen đã thực hiện một màn quảng bá kỳ lạ bằng cách rao bán khoảng 25 món đồ cá nhân trên chính nền tảng eBay, bao gồm biển hiệu cửa hàng GameStop, trò chơi điện tử và một mảnh thảm vuông. Ông mô tả hành động này là "bán đồ trên eBay để trả tiền cho eBay".

Bài đăng cho biết tài khoản của mình đã bị khóa trên eBay

Các món đồ này đã thu hút hàng chục nghìn USD tiền đặt giá trước khi tài khoản bị đình chỉ, trong đó một chiếc cốc GameStop đạt mức hơn 3.000 USD và tượng Master Chief vượt quá 10.000 USD. Mỗi sản phẩm đều đi kèm một bản sao có chữ ký tay của Cohen về lá thư đề xuất thâu tóm gửi tới ban quản trị eBay.

Đề xuất thâu tóm này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích. Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với việc dự đoán cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đã bán toàn bộ vị thế GameStop sau thông báo đề xuất này. Ông Burry tuyên bố không nên nhầm lẫn giữa nợ nần và sáng tạo, đồng thời bày tỏ lo ngại về mức đòn bẩy nặng nề của thương vụ.

GameStop đã đảm bảo một lá thư cam kết tài chính trị giá 20 tỷ USD từ TD Bank, để lại khoảng trống tài chính đáng kể cho thương vụ 56 tỷ USD. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC đầu tuần này, ông Cohen cho biết thương vụ sẽ được thanh toán bằng "một nửa tiền mặt và một nửa cổ phiếu" nhưng lúng túng khi giải thích phần toán tài chính khi được hai người dẫn chương trình Andrew Ross Sorkin và Becky Quick chất vấn.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's gọi thương vụ đề xuất là "tiêu cực về tín dụng" đối với eBay, lưu ý rằng nó sẽ làm nợ của công ty tăng vọt từ 7 tỷ USD lên 31 tỷ USD. Một số ý kiến cho rằng ông Cohen có thể đang cố gắng tận dụng địa vị cổ phiếu meme của GameStop. Nếu sự chú ý xung quanh thương vụ có thể đẩy giá cổ phiếu GameStop lên cao, thương vụ sẽ trở nên thực tế hơn vì sẽ cần ít tiền mặt hơn.

Ông Ryan Cohen, giám đốc điều hành GameStop

Theo báo cáo gần đây từ Semafor trích nguồn tin từ những người quen thuộc với vấn đề, hội đồng quản trị eBay dự kiến họp trong tuần này để xem xét đề xuất không được mời gọi từ GameStop. Công ty vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về cả đề xuất thâu tóm lẫn việc đình chỉ tài khoản của ông Cohen.

Ông Cohen trước đó đã gợi ý rằng ông sẽ theo đuổi cuộc chiến ủy quyền để giành ghế trong hội đồng quản trị eBay nếu ban quản lý từ chối đề nghị. Vị giám đốc điều hành GameStop, người từng bán công ty cung cấp đồ vật nuôi Chewy cho PetSmart với giá 3,2 tỷ USD vào năm 2017, đã hứa sẽ cắt giảm 2 tỷ USD chi phí trong năm đầu tiên nếu thương vụ được thực hiện.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chờ đợi phản hồi chính thức từ eBay về đề xuất này và liệu ông Cohen có leo thang chiến dịch phi truyền thống của mình thông qua các nền tảng hoặc chiến thuật thay thế hay không. Thông tin từ Bloomberg cho biết tài khoản của ông Cohen vẫn có thể truy cập công khai vào hôm thứ Năm, trong khi eBay từ chối bình luận thông qua người phát ngôn.

Trong số các món đồ được rao bán, ngoài đôi tất, còn có các biển hiệu GameStop và tượng Halo 2 kích thước thật, cả hai đều có giá trên 10.000 USD. Các mặt hàng khác để bán bao gồm thẻ bóng chày cổ điển có hình Willie Mays và một gói phần mềm Windows 2000 chưa mở. Ông Cohen hứa rằng để cảm ơn, người mua sẽ nhận được một bản sao có chữ ký tay của lá thư đề nghị ông gửi tới hội đồng quản trị eBay, cộng với miễn phí vận chuyển.