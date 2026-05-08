Trong khi Mỹ và Iran bận đổ lỗi cho nhau, chứng khoán châu Á gánh hậu quả từ màn “đấu súng” ở Hormuz

Hồng Duy | 08-05-2026 - 09:41 AM | Tài chính quốc tế

Việc Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh đã tạo ra một tác động xấu lên thị trường tài chính toàn cầu.

Đổ lỗi cho nhau

Căng thẳng Mỹ - Iran vừa leo thang thành cuộc đụng độ vũ trang tại eo biển Hormuz. Việc hai bên liên tục cáo buộc đối phương nổ súng trước đang đe dọa nghiêm trọng đến thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện tại.

Trả lời đài ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây chỉ là một "va chạm nhỏ". Nhưng trên mạng xã hội, ông lại tuyên bố lực lượng Mỹ đã "tiêu diệt hoàn toàn" các xuồng chiến đấu và máy bay không người lái (UAV) của Iran. Ông Trump cũng cảnh báo Tehran sẽ hứng chịu đòn giáng trả khốc liệt hơn nhiều nếu không nhanh chóng chấp nhận thỏa thuận hạt nhân.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin, ba tàu khu trục của họ đã bị Iran tấn công vô cớ bằng tên lửa, UAV và xuồng nhỏ. Mỹ khẳng định không chịu tổn thất và đã tự vệ bằng cách phá hủy các bãi phóng tên lửa, trung tâm chỉ huy và cơ sở trinh sát của Iran. Thông cáo của CENTCOM không nhắc đến lệnh ngừng bắn được thiết lập từ ngày 8/4.

Ở chiều ngược lại, quân đội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận khi nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của nước này. Lực lượng vũ trang Iran khẳng định đã lập tức đáp trả, tấn công các tàu chiến Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz và "gây thiệt hại đáng kể" cho đối phương.

Vụ giao tranh tại tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch này xảy ra đúng lúc Iran được cho là đang xem xét đề xuất chấm dứt chiến sự của Mỹ. Nhà Trắng hiện từ chối bình luận trực tiếp và yêu cầu báo giới tham khảo thông cáo của CENTCOM.

Đúng sai chưa rõ, thị trường châu Á chịu hậu quả

Thông tin về màn “đấu súng” ở Hormuz đã ngay lập tức tác động lên thị trường tài chính toàn cầu. Mở cửa đầu tiên, sắc đỏ gần như bao trùm các thị trường chứng khoán lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 660 điểm, tương đương khoảng 1%. S&P/ASX 200 của Australia giảm 1,62% còn Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 1,31%.

Chứng khoán Trung Quốc cũng bước vào ngày mới trong sắc đỏ nhưng mức giảm nhẹ hơn. Shanghai Composite giảm 0,38% trong khi SZSE Component giảm 0,46%. Riêng Hang Seng chịu mức giảm 1,3% do độ mở cao hơn của thị trường này.

Giá dầu thô cũng đã tăng trở lại sau thông tin Mỹ và Iran nổ súng vào nhau. Dầu Brent tăng 1,29% lên 101,7 USD/thùng. Dầu WTI cũng tăng 1,5% lên 96,3 USD/thùng.

Nguồn: Tổng hợp﻿

