Nóng: Elon Musk bị điều tra hình sự

Việc Elon Musk phớt lờ lệnh triệu tập của tòa án Pháp không những không làm chậm lại tiến trình điều tra mà còn đẩy vụ việc đi xa hơn. Vào thứ Năm, ngày 7/5, Văn phòng Công tố Paris xác nhận đã chính thức mở một cuộc điều tra hình sự nhắm vào công ty mẹ của mạng xã hội X, chủ sở hữu Elon Musk và cựu CEO Linda Yaccarino.

Động thái này diễn ra hai tuần sau khi Musk từ chối xuất hiện trong buổi thẩm vấn tự nguyện vào ngày 20/4 theo lệnh triệu tập. Không chỉ Musk, khoảng 10 giám đốc điều hành khác của công ty Mỹ này cũng đã bị gọi tên nhưng không có sự phản hồi thỏa đáng.

Luật sư của X, ông Kami Haeri, hiện vẫn giữ im lặng trước các yêu cầu bình luận. Trước đó, nền tảng này đã từ chối tuân thủ lệnh tòa án về việc bàn giao thuật toán, đồng thời lên án cuộc điều tra ban đầu là “vi phạm luật pháp Pháp, lách luật tố tụng và đe dọa tự do ngôn luận”. Về phần mình, Musk liên tục công kích các công tố viên bằng những ngôn từ nặng nề, gọi họ là “con rối của các tổ chức cánh tả”.

Nghị sĩ Eric Bothorel, người đặt nền móng cho cuộc điều tra sơ bộ từ tháng 1/2025, nhận định: “Đây là một giai đoạn mới của quá trình tố tụng. Tôi không nghĩ việc trốn tránh lệnh triệu tập là một chiến thuật bào chữa khôn ngoan. Tôi hài lòng vì hệ thống tư pháp nước nhà đang xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc”.

Ban đầu, cuộc điều tra sơ bộ chỉ tập trung vào hai tội danh: cố ý thao túng thuật toán để gây ảnh hưởng đến dư luận Pháp và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho quảng cáo mục tiêu. Tuy nhiên, phạm vi điều tra đã mở rộng sau khi đơn vị cảnh sát điều tra tội phạm mạng quốc gia vào cuộc.

Nghiêm trọng hơn, các điều tra viên đã phát hiện sự thay đổi trong công cụ phát hiện hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em của X, khiến số lượng báo cáo liên quan đến Pháp giảm tới 80%. Coi đây là hành động “cố ý”, các công tố viên đã mở rộng điều tra sang hành vi đồng lõa tàng trữ và phát tán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.

Đầu năm nay, sau khi Grok tạo ra hàng ngàn hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ và trẻ vị thành niên, X tiếp tục bị cáo buộc cố tình trì hoãn các biện pháp ngăn chặn sự lan truyền của chúng. Trước tình trạng nền tảng X bị sử dụng lặp đi lặp lại để thực hiện nhiều hành vi phạm tội, các công tố viên đã đưa ra cáo buộc nặng nề nhất: “Vận hành một nền tảng bất hợp pháp”.

Vụ việc đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 2 vừa qua, khi lực lượng hiến binh Pháp với sự hỗ trợ của Europol (Cơ quan Cảnh sát Châu Âu) đã thực hiện lệnh khám xét và thu giữ bằng chứng tại văn phòng của X ở Pháp.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý ở châu Âu và Vương quốc Anh đang tăng cường giám sát các nền tảng mạng xã hội lớn, đặc biệt là những công ty sở hữu và điều hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nhiều cơ quan giám sát lo ngại rằng những thuật toán tự động và công cụ AI tích hợp trên các nền tảng như X có thể tạo ra hoặc thúc đẩy nội dung gây hại, vi phạm quyền riêng tư hoặc kích động thù hằn trực tuyến.﻿

Theo: WSJ, Lemonde﻿