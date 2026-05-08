Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự báo mới đáng lo về "siêu El Niño" mạnh kỷ lục

Theo Huệ Bình | 08-05-2026 - 08:07 AM | Tài chính quốc tế

Các dự báo mới nhất cho thấy khả năng xuất hiện một đợt El Niño cường độ mạnh đang gia tăng.

Theo các dự báo từ Cơ quan Khí quyển - Đại dương Mỹ (NOAA) và Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung châu Âu (ECMWF), một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận có thể hình thành trong vài tháng tới, làm dấy lên những lo ngại về nhiệt độ toàn cầu, bão, hạn hán và các hình thái thời tiết cực đoan khác trong năm nay.

El Niño là hiện tượng nước biển ấm lên bất thường ở khu vực xích đạo của Thái Bình Dương, kèm theo những thay đổi trong hướng gió và lượng mưa trong khí quyển. El Niño được gọi là "siêu El Niño" khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở các khu vực trọng điểm thuộc vùng xích đạo Thái Bình Dương vượt mức trung bình ít nhất 2 độ C.

Dự báo mới đáng lo về "siêu El Niño" mạnh kỷ lục - Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng tại TP San Francisco, bang California - Mỹ hồi tháng 3.

Dự báo mới nhất của ECMWF trong tuần này cho thấy nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương có thể cao hơn mức trung bình đến 3 độ C vào mùa thu năm nay. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, theo báo cáo mới của NOAA, nhiệt độ bề mặt nước biển ở mức "xấp xỉ đến cao hơn trung bình" đã lan rộng ra phần lớn khu vực xích đạo của Thái Bình Dương kể từ giữa tháng 4.

Các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ diễn biến El Niño vì hiện tượng này thường làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu, qua đó làm tăng khả năng nhiệt độ toàn cầu nóng hơn mức bình thường. Nếu một đợt "siêu El Niño" hình thành trong những tháng tới và kéo dài sang năm sau, các nhà khoa học khí hậu cảnh báo nhiệt độ toàn cầu trong năm 2027 có thể tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Ngoài ra, theo đài NBC News, các điều kiện El Niño thường làm suy giảm hoạt động của bão ở Đại Tây Dương, đồng thời gây mưa lớn hơn bình thường tại Trung Á, Nam Á và một số khu vực ở Trung Đông.

Ba khu vực trên thế giới sẽ chứng kiến nhiệt độ kỷ lục trong năm nay do El Niño

Theo Huệ Bình

Người Lao động

Từ Khóa:
El Niño

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giao tranh bùng phát trở lại: Mỹ tấn công loạt mục tiêu quân sự ở Iran

Giao tranh bùng phát trở lại: Mỹ tấn công loạt mục tiêu quân sự ở Iran Nổi bật

Lần đầu tiên, tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công tại eo biển Hormuz, 'đặc quyền' Iran dành cho Bắc Kinh không còn?

Lần đầu tiên, tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công tại eo biển Hormuz, 'đặc quyền' Iran dành cho Bắc Kinh không còn? Nổi bật

Iran công bố loạt quy định cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Iran công bố loạt quy định cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz

07:44 , 08/05/2026
Sau nhiều năm, Nga tìm ra công thức để đuổi kịp châu Âu, biến thứ bỏ đi thành món hàng "đắt như tôm tươi"

Sau nhiều năm, Nga tìm ra công thức để đuổi kịp châu Âu, biến thứ bỏ đi thành món hàng "đắt như tôm tươi"

06:59 , 08/05/2026
Argentina điều tra nguồn gốc ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

Argentina điều tra nguồn gốc ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

06:30 , 08/05/2026
Ả Rập Saudi bất ngờ "cấm cửa" quân đội Mỹ?

Ả Rập Saudi bất ngờ "cấm cửa" quân đội Mỹ?

00:19 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên