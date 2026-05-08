Tàu chở 136.000 mét khối khí đốt liên tục tắt tín hiệu, vượt Hormuz, đi thẳng đến quốc gia Đông Nam Á

Trước đó, tàu này đã biến mất khỏi hệ thống theo dõi trong nhiều ngày, làm dấy lên nhận định rằng tàu này đã vượt qua thành công tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Nếu được xác nhận, đây sẽ là tàu LNG thứ 2 do ADNOC quản lý đi qua Hormuz kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát ngày 28/2.

Theo dữ liệu theo dõi tàu mà Reuters dẫn lại ngày 6/5, con tàu mang tên Mraweh có sức chở 136.357 mét khối, được ADNOC Gas thuê khai thác, đã được ghi nhận ở trạng thái đầy hàng ngoài khơi Indonesia.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi tàu LNG Orbify cho thấy tàu này đã tắt tín hiệu AIS từ ngày 19/4, tức rời khỏi màn hình giám sát điện tử trong lúc di chuyển ở khu vực vùng Vịnh. Việc tái xuất hiện ở phía đông nam châu Á khiến giới quan sát cho rằng Mraweh nhiều khả năng đã âm thầm băng qua eo Hormuz.

Trước đó, Reuters hôm 27/4 đưa tin tàu Mubaraz, cũng do ADNOC quản lý, đã xuất hiện gần bờ tây Ấn Độ sau một thời gian dài mất tín hiệu, cho thấy nhiều khả năng đây là chuyến vận chuyển LNG đầu tiên vượt Hormuz kể từ khi chiến sự nổ ra.

Trường hợp của Mraweh, nếu được xác thực, sẽ tiếp tục củng cố nhận định rằng UAE vẫn đang duy trì được một phần dòng chảy LNG từ vùng Vịnh ra thị trường châu Á, dù với cách thức kín đáo và rủi ro hơn nhiều so với trước đây.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy việc "di chuyển âm thầm" đang trở thành một chiến thuật phổ biến. Reuters đưa tin, nhiều con tàu trong khu vực đã ngừng phát vị trí hoặc phát số nhận dạng sai để tránh bị phát hiện, bị chặn hoặc bị bắt giữ.

Kyle Hewitt, lãnh đạo tại Orbify, nói rằng không chỉ Mraweh mà các tàu Al Hamra, Umm Al Ashtan và Marigold cũng đã neo ngoài khơi Fujairah và có dấu hiệu ngắt tín hiệu AIS theo mô hình tương tự. Theo ông, các tàu này nhiều khả năng sẽ đi theo lộ trình mà Mubaraz đã sử dụng trước đó để sang châu Á.

Việc ADNOC vẫn tìm cách đưa tàu LNG rời vùng Vịnh cho thấy khả năng vận hành linh hoạt đáng chú ý trong bối cảnh phần lớn tàu thương mại đã giảm hoặc dừng qua lại Hormuz.

Reuters cho biết lưu lượng tàu qua eo biển này đã giảm rất mạnh so với trước xung đột. Trước ngày 28/2, mỗi ngày thường có khoảng 125-140 tàu đi qua, nhưng đến cuối tháng 4 chỉ còn khoảng 7 tàu/ngày được ghi nhận trong một số giai đoạn.

Reuters cũng lưu ý rằng một hoặc hai chuyến tàu vượt qua thành công chưa đủ để khẳng định hoạt động vận tải đã trở lại bình thường. Ngay cả nếu Hormuz sớm mở lại hoàn toàn, các nhà môi giới vận tải vẫn cho rằng phải mất nhiều tháng thị trường tàu chở dầu và khí mới có thể trở về trạng thái gần như bình thường.

Theo Reuters﻿