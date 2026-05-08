‘Nghiện’ khoe trên mạng xã hội, một hot TikToker bị phạt 73 tỷ đồng vì tội trốn thuế

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), nhân vật chính trong vụ việc là Bai Bing (32 tuổi), một influencer chuyên về ẩm thực có hơn 40 triệu người theo dõi trên TikTok. Bai Bing nổi tiếng với phong cách hài hước, gần gũi và được người hâm mộ gọi là "Lee Min-ho của Douyin" nhờ ngoại hình có nét giống nam tài tử Hàn Quốc. Douyin là phiên bản TikTok dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Xuất thân từ một gia đình khó khăn tại tỉnh Cát Lâm, Bai Bing từng bỏ học năm 14 tuổi và làm đủ mọi nghề từ bồi bàn đến học việc thợ cắt tóc. Năm 2018, anh bắt đầu chuyển hướng sang quay video review đồ ăn và nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng.

Nguồn thu nhập khổng lồ của influencer này chủ yếu đến từ quảng cáo. Theo báo cáo, mỗi đoạn clip quảng cáo dưới 20 giây của Bai Bing có giá khoảng 660.000 nhân dân tệ (2,5 tỷ VNĐ), còn các video dài hơn có giá lên tới 1,32 triệu nhân dân tệ (5,1 tỷ VNĐ).

Tổng cục Thuế Trung Quốc (STA) bắt đầu chú ý đến Bai Bing khi nhận thấy anh thường xuyên khoe lối sống xa hoa trên mạng nhưng lại kê khai thu nhập cá nhân ở mức "rất thấp".

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021 đến 2024, Bai Bing đã trốn tổng cộng 9,11 triệu nhân dân tệ (35 tỷ VNĐ) tiền thuế bằng nhiều thủ doạn.

Anh ta sở hữu hơn 10 công ty, trong đó có một công ty tại Trùng Khánh kê khai doanh thu lớn nhưng không hề có nhân viên. Bai Bing đã dùng công ty ma này làm "vỏ bọc" để biến thu nhập dịch vụ cá nhân thành thu nhập doanh nghiệp nhằm hưởng ưu đãi thuế.

Ngoài ra, Influencer này bị cáo buộc liệt kê các món đồ xa xỉ mua cho bản thân và gia đình vào danh mục "chi phí vận hành doanh nghiệp" để khấu trừ thuế bất hợp pháp.

STA đã đưa ra quyết định xử phạt 18,91 triệu nhân dân tệ, bao gồm tiền thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp. Hiện tại, Bai Bing đã hoàn tất việc nộp phạt và lên tiếng xin lỗi:

Đây không phải là lần đầu tiên các ngôi sao mạng xã hội tại Trung Quốc "ngã ngựa" vì thuế. Trước đó, những tên tuổi đình đám như Phạm Băng Băng (bị phạt 130 triệu USD năm 2018) hay "nữ hoàng livestream" Viya (bị phạt 196 triệu USD năm 2021) đều đã phải trả giá đắt, thậm chí bị phong sát hoàn toàn khỏi làng giải trí sau các vụ bê bối trốn thuế.

Theo SCMP